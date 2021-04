Emotivní debatu vyvolal tento týden na jednání zastupitelů Skalice u České Lípy návrh starosty Jiřího Löffelmanna poskytnout místnímu Sportovnímu klubu (SK) každoroční dotaci na činnost ve výši 350 tisíc korun. Starosta je v úřadu od 90. let a je znám jako velký podporovatel skalických fotbalistů. Sumu 350 tisíc považuje ve vztahu k rozpočtu vesnice s 1550 obyvateli za „nula nula nic.“

„Těžce nesu to, když někdo řekne, že fotbal stojí moc peněz, že ho nepotřebujeme,“ rozčílil se starosta. „Těch 350 tisíc ani nebude stačit.“

Jím navrhovaný příspěvek ale část zastupitelů nechtěla v období pandemie, kdy klub nehraje, akceptovat. Zastupitelstvem tak nakonec prošlo usnesení v upraveném znění a částka nižší o 100 tisíc korun. Slíbili si, že se k případné další dotaci vrátí v létě, kdy vyhodnotí fungování klubu. „V době, kdy nemáme ani korunu, mi to přijde hrozně moc. Srovnávala jsem si to s jiným obcemi a už dosud, za normálních podmínek, to bylo u nás výrazně naddimenzované. Obec potřebuje i jiné věci,“ vystoupila proti starostovu požadavku zastupitelka Petra Dvořáková. Podle ní je výrazným příspěvkem obce už jen to, že se o sportoviště a zázemí SK Skalice u České Lípy kompletně stará. A na své aktivity by si měli přispívat i samotní členové klubu, jako tomu je jinde. „Obec už fotbal nestmeluje, nehrají ho tu lidé, co tady vyrostli,“ soudila Dvořáková. Jak ale poznamenala, význam vidí v podpoře sportování místních dětí a mládeže.

Starosta Löffelmann připomněl, že jde o dobrou reprezentaci obce a na tradičně poskytované peníze pro fotbalisty (a v malé míře i kuželkáře, kteří jsou součástí SK) je vždy uzavírána veřejnoprávní smlouva, s níž dosud nebyl problém. „Hrajeme tady krajský přebor, více než deset let. Jsme jedna z mála obcí, která na této úrovni fotbal drží. Máme nejen A tým, ale i B tým, který hraje okresní přebor, a také tři mládežnická družstva. I když se teď nesoutěžilo naplno, budu pro zachování částky 350 tisíc,“ prohlásil skalický starosta, který je přesvědčen, že pokud má fotbal v takovém rozsahu uspět, je potřeba peněz i to, aby režii zajišťovala obec. „Nemohu souhlasit, že fotbal nestmeluje obec. Pro řadu lidí je to jedna z mála jejich aktivit. Když nebudeme mít A tým, tak nám sem ani rodiče nebudou dávat děti na tréninky,“ řekl Löffelmann. Argumentoval také tím, že pro fotbalisty je nezbytné jednou za čas dokoupit balóny, dresy nebo v době zápasů zajistit dopravu. „Ty dresy nevydrží pět let, sada je dnes za dvacet tisíc,“ uvedl.

Sportovní klub Skalice u České Lípy byl založen v roce 1929 a v současné době se skládá ze dvou oddílů, a to oddílu kuželek a fotbalu. Fotbalový oddíl má na 250 členů a z toho zhruba třetina aktivně působí v A – mužstvu dospělých v krajském přeboru, B – mužstvu dospělých, součástí jsou i mladší žáci a přípravka v okresním přeboru. Předsedou klubu byl současný místostarosta Josef Hrdlička a tajemníkem starosta Jiří Löffelmann. Webové stránky SK jsou ale několik let neaktuální. Alespoň podle slov místostarosty, který prý už na funkci v SK rezignoval.

„Fotbal si řídí starosta sám, hráči si neplatí žádné příspěvky a těch diváků tam chodí zhruba stovka, na „béčko“ polovic,“ řekl na zasedání zastupitelů Josef Hrdlička. „O financování klubu mluvíme dlouho, účetnictví jsi mi nepředkládal,“ dodal směrem ke starostovi. Tím se jej ovšem velmi dotkl: „Ať to po mně dělá někdo transparentněji, bez peněz, není to o obohacování. Mám radost, že tam chodí lidi,“ reagoval Löffelmann. „A na papírování jsem si nikdy moc nepotrpěl.“