Na tak bouřlivé veřejné zasedání, jaké zažili tento týden, zastupitelé Skalice dlouho nezapomenou. Často mezi ně nepřijde ani noha, v pondělí ale na radnici dorazilo pět desítek občanů. Zajímalo je, co starosta Jiří Löffelmann a zastupitelé vědí o aktuálním vývoji kolem projektu přeložky silnice I/9 z Dolní Libchavy do Nového Boru. Dostalo se jim ale nepochopení.

Přeložka má procházet vsí, ale její parametry stát opakovaně měnil. Lidé proto od starosty chtěli slyšet, proč v uplynulých letech nedostávali k tak závažné otázce prakticky žádné informace. „Je to o komunikaci. Žádný covid nebránil tomu, aby informace byly na webu obce,“ uváděli někteří a vyjadřovali rozhořčení, že je v této věci starosta a obec opomíjeli a nechránili tak jejich zájmy. „Už nás štve dlouhodobý nedostatek informací v této zásadní věci, proto jsme přišli na zastupitelstvo. Starosta tady má být pro nás,“ řekla Kateřina Slámová.

Krajský zastupitel a starosta obce s téměř 1600 obyvateli Jiří Löffelmann (SLK) mnohé překvapil odmítavou reakcí. „Nikdo neavizoval, že mám očekávat 50 lidí kvůli obchvatu. To není nejlepší probírat na zastupitelstvu, prostor tady pro to není,“ vzkázal.

„Jestli budete chtít takové otázky pokládat, tak já na ně nebudu odpovídat,“ reagoval Löffelmann. „Jednací řád mi také umožňuje, že mohu zasedání kdykoli ukončit,“ pohrozil. A neustále se vracel k tvrzení, že on neplánoval stavbu, není jejím investorem a na trase nevlastní jediný pozemek: „Nemám v tom jediný osobní zájem, ale odpůrci obchvatu to tak nechápou. Ze strany obce už nic dělat nejde,“ prohlásil.

Bavit se nyní s občany o obchvatu, o kterém prý už všichni 30 let vědí, že tu bude, mu přijde dětinské. „Já dneska nechci žádnou besedu o tom, jestli je obchvat potřeba, jestli může být jinde, jestli se mu dá zabránit, protože to všechno jsou otázky na vládu a další,“ odmítal diskuzi s tím, že obchvat je potřeba z hlediska rozvoje regionu.

Na dotaz, proč je zastáncem monstrózní stavby, argumentoval nedostatečně řešenou křižovatkou při výjezdu ze Skalice do Nového Boru, sjezdem do Nového Boru pod Sokolovnou nebo obtížným odbočováním v Pihelu. „Skalici sice novostavba nepřinese žádný výrazný efekt, ale prospěje regionu,“ dodal.

K dobré atmosféře zastupitelstva nepřispělo ani to, když varoval některé občany před nahráváním proslovů na mobilní telefony. „Pokud zveřejníte cokoli a nebudou anonymizované údaje, tak je to podkladem pro žalobu. Jen upozorňuji, to není vyhrožování,“ řekl Löffelmann.

Vůči starostovi se vymezil místostarosta Josef Hrdlička: „Nedělej ze sebe chudáčka, do kterého se každý strefuje, to není pravda. Je to o komunikaci, protože veřejnost nemá informace, tak je chce od tebe slyšet. To není o tom, že sem přijdou desítky lidí, které to zajímá. To je o tom, že my ty informace nedáváme. Kolikrát jsme se nedozvěděli ani my zastupitelé, že jsi někde něco s někým dojednal. V roce 2017 jsme nebyli účastníky ve zjišťovacím řízení jenom proto, že jsi nedal žádné stanovisko obce,“ zlobil se místostarosta Hrdlička.

Při doplňování programu jednání zastupitelstva navrhovala jeho členka Petra Dvořáková, aby se upřednostnilo toto téma před ostatními body programu. Takový návrh ale starosta pominul, a lidé se tak trpělivě tísnili v obřadní síni, než se na závěr dočkají volné diskuze. „Tohle dělá běžně, že vás nevezme na vědomí,“ posteskla si zastupitelka.

„Mile mě překvapila účast a hlavně aktivní zájem a přístup občanů k přeložce I/9. Naopak, co jako občanské sdružení vnímáme hodně negativně, je přístup pana starosty, který svůj „proobchvatový názor“ prezentuje jako mínění obce a nesdílí důležité informace, které souvisí s přeložkou, se členy zastupitelstva a tím i s občany,“ komentovala průběh zasedání Šárka Formánková za občanské sdružení Svobodná Ves.

Podle ní byl pozitivním výsledkem z jednání zastupitelů příslib schůzky veřejnosti s kompetentními účastníky stavby přeložky I/9, jako jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekční firma Valbek, CHKO a další, která by měla proběhnout v červenci 2021.