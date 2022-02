Do konce letošního září může na louce za základní školou 28. října v České Lípě vyrůst zbrusu nový skatepark s betonovými překážkami jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Součástí zakázky je vybudování chodníků, pergoly, sociálního zařízení, pobytových schodů, veřejného osvětlení, odvodnění celého areálu a úpravy zeleně. Předpokládaná cena veřejné zakázky je stanovena na 20 milionů korun. Pokud se firmu podaří vysoutěžit včas a nenastanou v průběhu stavby výrazné komplikace, mělo by být hotovo do 20. září letošního roku.