/FOTO, VIDEO/ Kamenický Šenov bude mít dvě nové skleněné autobusové zastávky. Umělecká díla, která je budou zdobit, vytvořili společně tamní rytci a brusiči. Do Křišťálového údolí mají lákat nejen české, ale i zahraniční turisty. Město zastávky představí na začátku sklářského open air festivalu LUSTRFEST už tuto sobotu 27. května.

Další ze skleněných částí společného díla dotvořil Josef Kříž | Video: Crystal Valley

Stařičké a nedůstojné čekárny na zastávkách Prácheň sklárna, které byly z šedivého vlnitého plechu, nahradí kreativně pojaté sklo místních tvůrců. První z nových zastávek navrhla dvojice sklářských výtvarníků Dagmar Pánková a Leoš Smejkal z prácheňského studia Bystrodesign. Spolupracovat s nimi měl původně jen brusič skla Bedřich Seifert, nakonec se ale počet spoluautorů výrazně navýšil.

Leoš Smejkal to vysvětluje: „Měli jsme tu zastávku dělat spolu s Bedřichem a mně to přišlo hloupé, pracovat jen ve dvou. Tak jsem si řekl, že zkusíme přizvat další.“ To se podařilo. Na zastávce se nakonec podílelo devět ryteckých a brusičských dílen z Kamenického Šenova, včetně sklářské školy.

Leoš Smejkal dodává: „Byl to jen nápad, ani jsem v tom ze začátku neviděl takový potenciál. Oslovili jsme známé rytce a brusiče a oni se toho neuvěřitelně chytli. Chtěl jsem, aby se pod to lidi podepsali. Jak se nám podepsané kusy skla začaly vracet, viděl jsem, že některé jsou fenomenální. Uvědomil jsem si, že tady vzniká unikátní společné dílo.“

Tématem zastávky je symbol Kamenického Šenova, Panská skála. Její píšťaly jsou na čirých stěnách znázorněny černým grafickým polepem, zakončení čedičových sloupů dekorují skleněné mnohoúhelníky. Ty mají různý design, barvu i tvůrce. „Bude stát hned u vjezdu do Šenova od Nového Boru. Chtěli jsme, aby to uhodilo do očí,“ usmívá se spokojeně Leoš Smejkal, který už má evidentně hotovou zastávku v duchu před očima.

Panská skála jako téma zastávky velmi potěšila Bedřicha Seiferta, který je velkým obdivovatelem této přírodní památky. A tak z jeho brusírny vyšly dva skleněné tvary, jeden vybrušovaný v křišťálu a jeden černý. „Zpracovávat sklo je nádherná práce, co kus to originál. Musí v tom být vidět ta naše láska ke materiálu. Ten čirý to je Křišťálové údolí, ve kterém všichni žijeme a tvoříme. Černá je protiklad, ale také inspirace čedičovými sloupy Panské skály. Já ji mám rád, dokonce sbírám obrazy a všechno, na čem je Panská vyobrazena.“

Dvě ze skleněných destiček vznikly například ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Jednu zdobí hlava koně. Vytvořil ji dílenský učitel oboru Design rytého skla Rudolf Kment. „Bude to autobusová zastávka, které tady místní říkají U koně,“ vysvětluje autor, „chtěl jsem, aby ta hlava byla v pohybu, což není tak jednoduché, jako hlava klidného zvířete, ale povedlo se.“

Další ze skleněných částí společného díla dotvořil Josef Kříž, dílenský učitel oboru design broušeného skla a tavené plastiky: „Rozhodl jsem se použít vídeňskou matu. Velmi jemný broušený motiv, který byl v našem kraji historicky často využíván na tradičním broušeném skle. Až ho uvidíte, určitě ho poznáte.“

Obdobný motiv, ale v jednodušším provedení využila i brusička Jana Riedlová ze Sklárny Jílek: „Dekor jsem dělala poprvé po 33 letech, naposledy jsem ho brousila na učilišti. Teď už se to skoro nikde nedělá, ale je v tom kus historie.“ A jedním dechem ještě s úsměvem říká: „Moje děti jsou nadšené, že kus mé práce bude k vidění na autobusové zastávce.“

Šenovská rytečka skla Jana Pudilová se nechala inspirovat přírodou, jejím tématem je planá růže, která v okolí hojně roste. Moderní brusy na barevných i čirých skleněných destičkách pak vznikly například ve sklárně s brusírnou Antares Art a ve Studiu Bystrodesign. Leoš Smejkal ještě s nadsázkou vysvětluje, že množství autorů, kteří se spolupodílí na vzniku zastávky má nespornou výhodu: „Všichni ji pak budeme hlídat před případným ničením vandaly, to už jsme si spolu řekli!“

Kamenický Šenov už má skleněných zastávek šest. Od roku 2021, kdy byly instalované první z nich ale k žádnému většímu poškození nedošlo. „Mile nás to překvapuje a vlastně i motivuje k další práci.“ Skleněné zastávky totiž zřizuje město, vysvětluje vedoucí jeho odboru kultury Klára Machová a dodává: „Přišlo nám líto, že jsme město skla, potažmo lustrů a na ulicích to vlastně vůbec není vidět. Trošku jsme také byli zahanbeni Novým Borem, ten je v tomhle mnohem dál. Chtěli jsme, aby Šenovští mohli být na své město hrdí a hodláme v tom pokračovat i nadále.“

Propagace tradiční sklářské výroby je důležitá i pro náměstkyni hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Kraj mimo jiné podporuje i festival Lustrfest, kde se skleněná díla poprvé představí veřejnosti: „Já jsem opravdu šťastná, že si Kamenický Šenov našel způsob, jak sklo dostat k lidem, protože ho vlastně díky tomu nejde minout. A to donedávna v Šenově opravdu chybělo,“ říká Květa Vinklátová. „Ty zastávky jsou krásné, vtipné. Je to něco, co zůstane. Jakoby kolem silnice stály skleněné sochy.“

Výjimečnost zastávek oceňuje i ředitel projektu Křišťálové údolí, David Pastva: „Jsme moc rádi, když je sklo ve veřejném prostoru a je k vidění pro všechny. Každý návštěvník Kamenického Šenova musí po téhle hlavní silnici projet, každý si zastávek musí všimnout. I turisté by měli vědět, že Šenov je město skla a lustrů.“

A právě historie Šenova spjatá s výrobou lustrů se odráží na další nové zastávce. Autorem jejího designu je Vilém Smejkal, talentovaný student druhého ročníku pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ateliéru Ronyho Plesla.

„Při tvorbě jsem se snažil odkázat na historickou výrobu lustrů, která je s Kamenickým Šenovem spjatá, konkrétně jsem se inspiroval chátrající budovou Elias Palme, ta mě zaujala už i dřív,“ říká Vilém Smejkal a dodává: „Vycházel jsem z historických fotografií města, které jsem ve finální realizaci doplnil rudými broušenými objekty odkazujícími na lustrové ověsy.“

Mladý umělec je například držitelem národního ocenění Excelentní studentský design z roku 2020 a jeden jeho skleněný objekt, který je současně QR kódem, je k vidění ve stálé expozici Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Možnost podílet se na vzniku zastávek byla pro Viléma Smejkala další výzvou: „Taková práce posouvá hranice mojí tvorby, navíc jsem v Kamenickém Šenově vyrůstal a studoval. Mám prostě radost, že jsem se mohl přidat k ostatním tvůrcům.“

Dvě nové umělecky pojaté zastávky představí město Kamenický Šenov poprvé tuto sobotu na open air festivalu skla a lustrů LUSTRFEST 2023. Slavnostní odhalení je plánováno na 10 hodin dopoledne.

Kamenický Šenov bude mít poté celkem osm umělecky provedených skleněných autobusových zastávek. Šest už jich město zřídilo ve spolupráci se společnost Preciosa Lighting. Ta se jako výrobce lustrů zaměřila speciálně na dekoraci stropů zastávek.