Až do listopadu zůstane veřejnosti utajená podoba relikviáře z křišťálu určeného pro papeže Františka. Dílo, které si v sobotu 2. října do Kunratic u Cvikova přijel prohlédnout papežský velvyslanec Charles Daniel Balva, má být darem České biskupské konference papeži Františkovi při listopadové návštěvě biskupů v Římě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.