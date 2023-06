Dokonalé repliky historického skla, vycházející i z objevů archeologů, zhotovené ve sklářské dílně otce a syna Haidlových ze Svojkova na Českolipsku již řadu let vyhledávají přední evropská muzea i filmaři. Tento fakt na chvíli ohrozila situace s neblahou covidovou pandemií, kdy mnohá turistická centra včetně muzeí uzavřela nebo omezila svůj provoz. Následně se vynořilo nebezpečí v podobě hospodářské recese spojené s válkou na Ukrajině. Přes takřka drastické a skokové zdražení plynu, které ji provázelo, ale bez kterého se neobejdou, jsou oba zruční skláři pracovně plně vytíženi.

„Jedeme dál svůj program, teď v podstatě „honíme plán“, jelikož se snažíme vyhovět zákazníkům,“ říká otec Jiří Haidl. Nezastírá, že se opravdu v souvislosti s nebývalým zdražením energií strachovali o budoucnost svého unikátního sklářského studia s malou hutí. „Energie to je rána! Nelze tohle naše řemeslo dělat bez ní. Nepotřebujeme ani tolik surovin pro sklářský kmen, žáruvzdorných materiálů či obalů, jako energii,“ přiznává Jiří Haidl. Jak poznamenává, zaznamenali, že energetická situace dopadla na mnoho skláren. „Máme třeba zprávy, že ty četné hutě v Bavorském lese jsou pozavírané,“ zmiňuje s tím, že informace má i od svých nových zákazníků z Rakouska.

„Báli jsme se, ale pak se vlastně objevili noví odběratelé našeho skla. Naštěstí pro nás to aktuálně vypadá, že muzea, která po covidu zase zaplňují turisté, mají prázdné regály svých muzejních shopů.“ Jiří a Jakub Haidlovi jsou tak s poptávkou větší optimisté. Po nejistotě zase věří, že jejich sklárna přežije. „Na tom začátku to bylo dilema – bude plyn, nebude plyn, bude práce, nebude práce. Teď je plyn sice o hodně dražší, ale na druhou stranu zase máme hodně práce. O zákazníky jsme nepřišli,“ komentuje Haidl starší. „I když jsme museli, jako všichni, o něco zvednout ceny našich výrobků, ale zákazníci tento krok akceptovali,“ dodává.

Ve svém rodinném studiu s píckou ve Svojkově vytváří od roku 2008 jak přesné kopie středověkých pohárů, renezančních číší, skla Vikingů nebo napodobují sklo z časů Římské říše, tak sklo pro produkci filmů a pohádek. „Je dobré, když sklenička má příběh, ale je i spousta lidí, co o to nestojí a naše výrobky berou jen jako určitý design, bez těch historických souvislostí,“ poznamenává Jakub Haidl. Repliky dávného skla zhotovují podle podkladů získaných z archeologických výzkumů a ostatních historických pramenů.

„O původu konkrétních typů se snažíme informovat a jsme rádi, když jsou naši zákazníci historií trochu posedlí a zajímají se o ni,“ potvrzuje Jiří Haidl. On sám „věří“ v alchymistické vlivy na výrobu skla a tak asi proto má i v historii nejvíce oblíbené období renesance a rudolfinskou éru v Čechách. Ostatně o tom napovídá i kopie známé busty císaře Rudolfa II. v Haidlově ateliéru, vedle knihovničky plné odborných publikací a knih o historii a archeologii. „Snažíme se co nejvěrněji napodobit skla našich předků a předchůdců, před kterými smekáme a s pokorou obdivujeme, co dokázali vytvořit v nám tak stále tajemných podmínkách.“

Haidlovi sklovinu taví v pánvové peci na pouhých 30 kilogramů. „Nám stačí. Děláme průměrně 50 kusů denně, u džbánků je to méně a u panáků naopak třeba až 200 kusů a máme pícku prázdnou,“ tvrdí. Společnou práci si táta i syn chválí. „Spolupráce nám vyhovuje a je nejlepším řešením, má více výhod než nevýhod,“ říkají. Navíc je zcela nezbytné, aby u sklářské pece stále někdo z nich byl a zajišťoval stálou obsluhu, případně se postaral o zákazníky. „Nedá se zhasnout a jít od toho pryč,“ připomíná hlava rodiny.