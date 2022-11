Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově otevírá svůj areál jen jedenkrát v roce, a to právě během této události. Exkurze odhalila návštěvníkům místa, kde skláři vdechují život světelným instalacím zářícím po celém světě. „Připravili jsme křišťálovou stezku a malí badatelé měli za úkol najít tajemnou ingredienci, díky které jsou svítidla z Kamenického Šenova světovým unikátem. Na každého malého účastníka, který splnil cestou všechny úkoly, čekala odměna,“ popsal program za společnost Preciosa Lighting Jan Huk. Nedávno zde navíc představili laboratoř designu. Výjimečný tvůrčí a komunikační prostor má napomoci tomu, aby zdejší skláři, návrháři a technici dokázali co nejlépe proměnit sny bohatých zákazníků v realitu.

V rodinné firmě Rautis, která se zaměřuje na perličkové ozdoby, si připravili večerní program s názvem Perličkové ozdoby Unplugged. Návštěvníci se přenesli do doby, kdy si skláři svítili jen petrolejem, a zažili exkurzi ponořenou do tmy, kterou narušovalo jen tavené sklo a petrolejky. „Křišťálové údolí zahrnuje prostor, kde to žije sklem. Přispívá k budování sounáležitosti a návštěvníkům nabízí možnost strávit čas na unikátním místě, podívat se do hutí a dalších živých provozů a dozvědět se příběhy skla i sklářů,“ řekl Marek Kulhavý ze společnosti Rautis, která se může pochlubit celosvětovým unikátem. Před dvěma lety byl způsob, jakým se perličkové ozdoby vyrábějí, totiž zapsán na reprezentativní Seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Podobně jako ostatní se musí vypořádat s energetickou krizí, jejich provoz ale není tak energicky náročný jako huť. „Toto velké zdražení přijímáme jako další výzvu, ke které se musíme postavit. Výzvu, která nás zase posune dál,“ zdůraznil Kulhavý.

Do akce se zapojil i Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou, který provozuje Svaz výrobců skla a bižuterie. Ten stojí u projektu Křišťálového údolí od samého počátku. „Největší přínos značky vidíme ve zviditelnění unikátnosti sklářského a bižuterního průmyslu jako fenoménu v Libereckém kraji, České republice a Evropě. Dále v podpoře turistického ruchu, zejména zážitkové turistiky,“ podotkl předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček.

Pozadu nezůstalo ani vánoční království v podobě prodejny Glassor na Sokolovském náměstí, kde si připravili speciální dílničky. V nich si děti mohly vyrobit vlastní skleněné ozdoby. Česká rodinná značka Decor by Glassor se na výrobu vánočních ozdob soustředí a letos zvolila pro svou letošní vánoční kolekci název Let it slow. „Tahle kolekce vám dá pocit rovnováhy a stálosti, který v dnešním hektickém světě tolik potřebujeme. Dominuje platinová barva, která stojí na pomezí nejkrásnějších vánočních barev stříbrné a zlaté,“ informovala manažerka společnosti Evelína Vaněčková.

Vedle sklářských hutí a provozoven se k ojedinělé akci připojila i muzea. Jablonecké Muzeum skla a bižuterie nabídlo kromě zvýhodněného vstupného tvůrčí dílnu s výrobou lapače snů a korálkového hada. Zájemci si mohli prohlédnout i aktuální výstavy. Jednu z nich připravilo muzeum k významnému životnímu jubileu světoznámé sklářské výtvarnice Gizely Šabókové. Hostí ji až do 23. května příštího roku muzejní přístavba Krystal. „Unikátní prostor vyžaduje i unikátní dramaturgii. Prostor v něm proto dáváme jen výjimečným a prestižním projektům, které jsou připravovány v úzké spolupráci mezi autory a našimi kurátory. Výstava Gizely Šabókové je přesně takovou akcí,“ uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Severočeské muzeum v Liberci lákalo návštěvníky na nejdelší křišťálový žebřík na světě. Zajímavý program si připravily i střední sklářské a umělecké školy v Jablonci nad Nisou, Železném Brodě, Kamenickém Šenově nebo Novém Boru.

Novinku letošního ročníku představovalo rozdělení na sobotní a nedělní program. Sobotní se uskutečnil v Lužických horách, otevřely se provozy na Novoborsku a Kamenickošenovsku. Nedělní program se geograficky soustředil do Jizerských hor, Českého ráje a Krkonoš. Poprvé se představily i subjekty na polské straně Krkonoš, a to huť Julie v Piechowicích a Krkonošské muzeum se stálou expozicí skla v Jelení Hoře.

Na konci letošního léta proběhl Týden Křišťálového údolí a organizátoři už nyní plánují jeho druhý ročník na přelom srpna a září příštího roku. Opět se uskuteční ve městě pod Ještědem. „Nyní dáváme dohromady dramaturgický plán celé akce. Opět nebude chybět propojení s dalšími uměleckými směry,“ přiblížil Pastva. Doufá, že sklářské řemeslo přečká i aktuální situaci spojenou se zdražování a energetickou krizí. „Přestože řada míst a regionů, které měly určitou tradici, v živé podobě vymizely, věřím, že tradiční sklářské řemeslo u nás v regionu přetrvá,“ dodal.