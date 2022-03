„Obracím se na Vás jako starosta Nového Boru, centra českého sklářství, kdy nemohu nečinně přihlížet, jak se vlivem razantního zdražování energií v posledních měsících dostávají místní sklářské provozy do velkých obtíží.“ Tak začínal otevřený dopis, který novoborský starosta Jaromír Dvořák adresoval premiérovi Petru Fialovi.

Zdroj: DeníkNa dopis zareagoval z pověření českého premiéra náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. V odpovědi podle starosty Nového Boru obsáhle vysvětlil, co je příčinou nárůstu cen energií a poukázal na jediné řešení, které spočívá v úvěru u Národní rozvojové banky. „Je to zcela zásadní nepochopení situace nejen ve sklářství. Zvláště v souvislosti s válkou na Ukrajině, kdy se nacházíme v hluboké společenské krizi. Pokud vláda nechce, aby stát následně zabředl i do krize ekonomické, zvláště nebude-li vyrábět výrobky pro automobilový průmysl, měl by nabídnout jiná řešení, tak jak činí vlády v sousedních zemích,“ sdělil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

V Novém Boru zaměstnává například největší český výrobce nápojového skla Crystalex téměř osm set lidí z regionu. V okolí Novoborska je dále více než stovka menších skláren, které poskytují zaměstnání dalším lidem. „Máme tu dvě sklářské školy, v Novém Boru a Kamenickém Šenově, které jsou po letech, kdy bojovaly o přežití, opět plné zájemců o sklářský obor. Ti všichni potřebují, ať už pro výrobu, tak pro výuku, energie. Ovšem razantní navýšení jejich cen, k němuž v posledních měsících dochází, je ohrožuje v jejich dalším provozu,“ popsal situaci Dvořák.

Zdražování energií pocítili i v designérské a sklářské společnosti Lasvit, a to hlavně u plynu, kterým vytápí pece v lindavské sklárně Ajeto. Podle mluvčího Lasvitu Tomáše Koldera dělají energie za poslední tři měsíce v nákladech až 70 procent. Není to však jediné, co zdražovalo. „V loňském roce jsme také pocítili nárůst cen například u obalových materiálů. A nakonec nemůžeme opomenout zdražování lodní dopravy a obecně mezinárodní logistiky. Tam byl růst v loňském roce až trojnásobný,“ informoval Kolder. Zatím neplánují přistoupit k radikálním krokům v podobě propouštění či snižování mezd. „Snažíme se ještě více zefektivnit a optimalizovat interní procesy a celkově zefektivnit nákladové fungování firmy, například více digitalizujeme procesy,“ dodal. Zaměstnancům sklárny Ajeto dokonce v reakci na inflaci zvýšili plat o 10 procent.

Podobně se k této situaci postavila i společnost Crystalex, kde zaznamenali meziroční nárůst nákladů pouze za energie přibližně o 200 milionů korun. Přesto nemají v plánu snižovat stav zaměstnanců nebo šetřit na jejich výplatách. „Dobře si uvědomujeme situaci na trhu práce. Kdybychom teď reagovali propouštěním, budeme mít problém dobré lidi v budoucnu nabrat,“ zdůraznil generální ředitel sklářské společnosti Tomáš Januš. Vydali se cestou zvyšování cen produktů, ale problém to vzhledem k dynamice nárůstu cen energií a vstupů zcela nevyřeší. „Připadalo by mi správné, kdyby stát v tuto chvíli nabídl nějakou účinnou pomoc firmám pracujícím s energeticky náročnými provozy. Stát by měl mít zájem podporovat průmysl, který zde má dlouhodobou tradici a již po dlouhé generace dokazuje, že je s spojen s naší zemí,“ popsal možná řešení Januš.

Situaci ohledně války na Ukrajině a s ním spojené i další navyšování cen energií v Lasvitu sledují a omezovat výrobu nechystají. Přesto dopis starosty ocenili. „V Evropské unii jsou státy, které si váží tradičních řemesel, jako je právě sklářské řemeslo, a to zvýhodňuje například daňově či formou dotací. Náš stát k tomu za více než třicet let bohužel nenašel odvahu,“ podotkl majitel společnosti Lasvit Leon Jakimič s tím, že stát by mohl pomoci například právě daňovými úlevami či granty pro skláře.

Podle Dvořáka už je nyní jasné, že v souvislosti s ukrajinskou krizí budou muset samosprávy přehodnotit své investiční záměry. To se dotkne i podnikatelů, kteří chtějí lidi utíkající před válkou zaměstnat. „Přestaňme vést svatou válku za nejnižší státní deficit a přepněme do krizového vývoje společnosti, protože ten nejen v souvislosti s čínským virem a ruskou invazí na Ukrajinu už nastal,“ dodal starosta Nového Boru.