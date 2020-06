Virtuální výstavu připravila česká sklářská a designérská společnost Lasvit. Lindavskou sklárnu Ajeto i novinky představuje Maxim Velčovský.

LASVIT uvádí virtuální výstavu Nature of Glass. | Foto: LASVIT

Za jiných okolností by novoborská společnost Lasvit vystavovala na světových veletrzích. Letos svoje noviny představí jinak, a to virtuálně. Videoprezentace s názvem Nature of Glass dává veřejnosti možnost nahlédnout do povahy skla, do zázemí sklárny Ajeto v Lindavě a je také ukázkou přírody na severu Čech, kde sklo po staletí vzniká.