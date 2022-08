Přestože mohl díky své kapacitě napomoci uprchlickou krizi zvládat, návrh omezujících smluvních podmínek ze strany Ministerstva financí však způsobil, že by kraj porušil zásadu péče řádného hospodáře. Proto se radní rozhodli od záměru nabytí Skloexportu upustit. Jednání o bezplatné výpůjčce s následnou možností daru budovy bývalého Skloexportu byla zdlouhavá, začala už v březnu letošního roku a do konce července se nepodařilo dojít k žádnému závěru.

„Ministerstvo financí stanovovalo kraji omezující podmínky, jako je například zákaz zcizení a zatížení majetku po dobu 20 let nebo povinnost poskytovat majetek k užívání fyzickým osobám bezúplatně,“ sdělil hejtman Martin Půta. Podle něj nelze investovat do majetku, který by měl kraj jen půjčený. „Podmínky výpůjčky neřešily ani možnost použít na úpravy dotace,“ dodal.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nepřipouštěl možnost objekt kraji darovat. Liberecký kraj proto jednal s Ministerstvem financí o výjimce, která by darování umožnila, a to zejména na základě veřejného zájmu. „Skloexport jsme chtěli získat, abychom v co nejkratším čase zajistili důstojné ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Kvůli nepříliš chápavému a netečnému postoji státu jsme se rozhodli veškeré aktivity vedoucí k případnému nabytí objektu ukončit. V současné době uprchlická krize sice polevuje a nároky na ubytovací kapacity se zmírňují, nikdo z nás ale neví, co přinese zima,“ doplnil hejtman.

Budova bývalého Skloexportu u vlakového nádraží byla postavena v letech 1928–1930 jako sídlo okresního úřadu a její výstavba byla největší státní zakázkou v meziválečném Liberci. Svůj název získala po stejnojmenné firmě, která s ním měla v době své největší slávy sídlo. Poslední nájemníci dům opustili v roce 2009 a od té doby je nevyužitý. Kromě toho, že samotná stavba je historicky cenná, ukrývá technickou památku i uvnitř, a sice výtah páternoster.