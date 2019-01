LIBEREC - Regionální rada ODS určila cíle hlavních rivalů, řadoví členové jsou překvapeni.

Regionální rada ODS včera rozhodla o budoucnosti Petra Skokana a Radim Ziky. Zatímco současný hejtman Petr Skokan bude příští rok kandidovat na senátora, jeho náměstek by ho při případném vítězství ODS v krajských volbách měl nahradit na pozici hejtmana. Oba straničtí soupeři s nominacemi rady souhlasí. Překvapeni jsou ale členové ODS z Českolipska, kteří Petra Skokana do krajských voleb poslali jako svého lídra.

„K dohodě došlo po konzistentním jednání a se souhlasem obou. Nikdo nikoho nenutil,“ zdůraznil předseda regionálního sdružení ODS Libereckého kraje a předseda Senátu Přemysl Sobotka. Za Radima Ziku se postavily tři oblastní organizace ODS, tedy Liberec, Jablonec a Semily. Petra Skokana podpořila domovská Česká Lípa. Včerejším veřejným vystoupením chtějí občanští demokraté dát najevo potencionální koalici signál, že se dokáží rozhodnout a stranou nehýbají žádné spory.

„Výzvu regionální rady přijímám. Bylo to velmi těžké, mám zde rozdělanou práci. Chápu to ale jako postup do vyšší politiky,“ komentoval rozdělení úloh Petr Skokan. Kandidovat bude v 36. senátním obvodu, pod který spadá celý okres Česká Lípa společně s Hrádeckem a Chrastavskem na Liberecku. Podle regionální rady ODS má současný hejtman veliké šance zvítězit ve většinovém volebním systému.

Samotný kandidát si svou sílu uvědomuje. „Budu zde mít větší šanci vzhledem k tomu, jak jsem na Českolipsku známý,“ uvedl Skokan.

Jeho jméno se na kandidátce do krajských voleb neobjeví a zasahovat do nich bude jen svou oficiální podporou krajského lídra Radima Ziky.

„Máme ambice krajské volby vyhrát,“ uvedl Radim Zika. Kromě něj a českolipské starostky se na prvních místech na krajské kandidátce ODS ocitnou i jablonecký Karel Dlouhý a současný náměstek hejtmana pro školství Petr Doležal za Semilsko.

Zatímco kandidátku se Zikou v čele ustanoví regionální sněm strany tento pátek, do Skokanovy kandidatury na senátora může zasáhnout ještě sněm volitelů z Českolipska. Ten se sejde do konce letošního roku.

Současný senátor Karel Tejnora potvrdil, že o senátorské křeslo bude bojovat. „Do primárek budu kandidovat,“ ujistil. Změna na krajské kandidátce jej překvapila. „Informace, že úplně odstupuje z kandidátky, byla velmi překvapivá. Doposud Petr Skokan utvrzoval, že chce být hejtmanem,“ komentoval Karel Tejnora.

„Těmito informacemi jsme zaskočeni, dali jsme mandát do krajských voleb současnému hejtmanovi. Do senátorské volby jednoznačně podporujeme Karla Tejnoru,“ shodují se Jitka Bouchalová a Miroslava Kramářová, předsedkyně a místopředsedkyně místního sdružení ODS Kamenický Šenov.

„Pro mě osobně je to velké překvapení, protože jsem v několika posledních měsících vnímal jednoznačnou snahu současného hejtmana Petra Skokana dál pokračovat ve vedení kraje. K tomu také dostal plný mandát od jednotlivých místních sdružení okresu i od oblastního sdružení. Pokud bude kandidovat na senátora Karel Tejnora, bude mít moji plnou podporu,“ dodal poslanec Juraj Raninec.

„Situace se dala očekávat, v Liberci převážil názor, že hejtman by měl být z Liberce, kde žije čtvrtina obyvatel kraje. Tato strategie nehodnotí výkony nebo výsledky, ale rozhodlo, odkud kdo je,“ konstatoval Petr Skokan. „Nebudu kandidovat ve dvojích volbách najednou s tím, že by mohl vzniknout dojem, že čekám, kde to vyjde,“ dodal.