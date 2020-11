S neobvyklým nápadem, jak přimět své žáky, aby neseděli jen u počítačů, ale také se hýbali, zvolili na českolipské ZŠ v Partyzánské ulici. Vymysleli a odstartovali projekt „Rozhýbeme Partyzánku – podpoříme nemocnici“. V něm žáci školy i jejich rodiče, sourozenci, babičky nebo dědečkové sbírají za svůj pohyb body a soupeří, kdo jich nasbírá nejvíc.

„Distanční vzdělávání přikovalo naše žáky k počítačům, tabletům, chytrým telefonům či psacím stolům. Covidová opatření jim navíc vzala možnost sportovat, věnovat se koníčkům, zájmům a volnočasovým aktivitám. Naše výzva proto má za cíl motivovat děti k pohybu, k tomu, aby vyšly do přírody a zároveň tím podpořily náš společný cíl,“ komentoval novinku ředitel školy Karel Minařík.

Podle něj je základní myšlenka výzvy jednoduchá – má přimět všechny k pohybu, který nyní tolik chybí. Je to také snaha symbolicky poděkovat všem, zejména těm v Nemocnici v České Lípě, kteří pečují o pacienty na covidových odděleních.

„Je to prosté - s každým krokem, který společně uděláme, ať už půjdeme pěšky, poběžíme, pojedeme na kole či koloběžce, říkáme našim zdravotníkům – děkujeme! A poděkovat je přeci ta nejzákladnější lidská slušnost,“ míní ředitel školy. Každý sportovní výkon si účastníci zaznamenají, případně zdokumentují fotografiemi a podobně a zašlou do školy. Za výkony obdrží body.



Jak Minařík zdůraznil, za snahou projektu se skrývá ještě další bohulibý cíl. „Nezávisle na pohybových aktivitách a jejich výsledku jsme zřídili transparentní účet, na kterém budeme shromažďovat peníze, za které nakoupíme drobné dárky pro naše děti a zdravotníky, kteří pomáhají nám všem,“ sdělil.

Nemocnice si aktivity školy cení. „Iniciativu se mnou konzultovala jak paní starostka Volfová, tak pan ředitel základní školy. Souhlasíme a velice děkujeme za jakoukoliv formu morální i finanční podpory,“ uvedl generální ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek.

Výzva "Rozhýbeme Partyzánku - podpoříme nemocnici" trvá od 7. do 17. listopadu a od prvního dne zaujala řadu rodičů a jejich dětí. „Myšlenka je v této době skvělá, moc se nám líbí. Ihned jsme se zapojili, jak naše rodina, tak i s přáteli,“ řekla Marie Jandáčová, maminka školačky Lindy. „Určitě pro tuto dobrou věc pošleme i peníze na transparentní účet školy,“ dodala.

Jako aktivního sportovce zaujala aktivita školy radního Michala Prokopa. Je názoru, že hýbat se je prospěšné a podpořit nemocnici chvályhodné. „Projekt spojující úsilí v obou těchto oblastech si prostě zaslouží co nejširší pozornost. Kromě zapojení ze strany města určitě sám přispěji jak uběhnutými kilometry, tak finančně,“ řekl Prokop.

Minianketa mezi žáky ZŠ Partyzánská, Česká Lípa

Nikol Jeníková (7.A)

„Přijde mi to jako dobrý nápad, je to pomoc všem lidem. Bylo by fajn, kdyby se do výzvy zapojil každý, nic to nestojí! Běhám ale i kvůli sobě, tenhle projekt mě motivuje o to víc! Zatím jsem naběhala 5,5 km a až skončí on-line výuka, vyrážím zase. Mám osobní cíl - 60 km, tak snad to stihnu."



Anna Hyblerová (7.C)

„My chodíme každý víkend, taťka sbírá kešky. A mně přijde zajímavé, že se snažíme poděkovat všem zdravotníkům! U nás se zapojila celá rodina!"



Karin Lesage (7.C)

„Přišel s tím taťka a tak jsme si šli zaběhat. Předtím jsme neběhala, ale když vím, že pomohu, tak jdu. Sestřičkám a zdravotníkům bych chtěla vzkázat - jste dobří!"