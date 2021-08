Obětavost rodičů a zápal pro věc u učitelů jako v ZŠ a MŠ v Oknech u Doks se jen tak nevidí. Stejně jako tamní rodinné klima, neotřelý styl výuky a individuální přístup k žákům. Přes končící letní prázdniny společně proměnili léta zavřenou hospodu na tři školní třídy pro žáky druhého stupně, kteří by se už do původní, jen pár kroků vzdálení školní budovy nevešli.

Ředitelka školy Iveta Myšková našla s kolegy nejrychlejší řešení v podobě pětiletého pronájmu nevyužívaného pohostinství. Jak konstatovala, zmodernizovat bylo nutné v zchátralé hospodě skoro vše. „Potřeba bylo sociální zařízení, udělat nové podlahy, osvětlení, vytápění, elektroinstalace, příčky, několikrát celý prostor vymalovat. Teď ještě zvažujeme upravit vstupní verandu, kam bychom přesunuli šatny,“ popsala Myšková.

Obec Okna, která je zřizovatelem ZŠ a MŠ, se nyní zabývá nákladnou stavbou kanalizace, proto nemohla rozšíření školy hradit. Škola je ovšem obci vděčná, že jí v předchozích letech pomohla předfinancovat a dofinancovat rekonstrukci půdních prostor v hlavní budově a investovala do vzniku hřiště na školní zahradě. „Škola tak vstupovala do této akce s tím, že si vše musí vyřešit sama,“ potvrdila ředitelka ZŠ a MŠ, která si organizovala finance a práce i brigádníky. Sponzorsky se jí dosud podařilo získat 400 tisíc korun. I když byl původní rozpočet rekonstrukce půl milionu, náklady neplánovaně vzrostly.

„Potřebujeme ještě 200 tisíc. Ukázala se řada skrytých vad a také nás postihl současný raketový nárůst cen stavebních materiálů,“ přiznala Myšková. Podle ní sbírku na rozšíření tříd naplnili svými dary především rodiče školáků. A zároveň jich početná skupina ochotně pomáhala během léta přímo v někdejším lokále, postaveném v 70. letech v rámci takzvané „akce Z“.

„Máme řadu rodičů, kteří nám opravdu svým finančním darem doslova vyrazili dech. Také jsme dělali různé online dražby, rodiče nabízeli k pronájmu chalupy, nebo jsme dělali různé služby jako úklid nebo pečení,“ vyzdvihla Myšková.

Na začátek nového školního roku se těší zdejší učitel Milan Bárta, který školu proslavil během nouzového stavu svými nápaditými výukovými videi. Teď stěhoval a v nové učebně si chystal sešity, ale i mikroskopy, kádinky a vybavení pro chemické pokusy, aby 1. září bylo v nových prostorách vše na svém místě.

Škola v Oknech vrací život do zavřené hospody. S její přestavbou pomohli rodičeZdroj: Deník/Petr Pokorný

„Většinu prázdnin jsem trávil tady. Bylo to nabíjející, podnětné, člověk si vyzkoušel spoustu povolání, jeden den s bruskou, další s pilou,“ řekl Bárta. „Vše tu bylo zašlé, každé okno jiné,“ dodal.

Líbí se mu i nápad rodičů, aby u vstupního prostoru vznikla „kavárnička“. „Myslím, že tu brzy bude krásné, přínosné prostředí,“ míní. Podle Bárty je kromě financí problémem jen častá přítomnost pár podnapilých jedinců, kteří se u sousedícího obchodu pravidelně zdržují: „Nadávají, že jsme jim sebrali hospodu, ale ta už tu je léta zavřená a nikdo o ni zájem neměl.“

S kolegy původně zvažovali a sondovali možnost získání vlastních prostor. Třeba v některé z blízkých obcí, kde mají zavřené, ale stále krásné staré malotřídky. Předmětem úvah byla i varianta postavit na pozemku školy v Oknech novou budovu. „ Stavba nové budovy je běh na dlouhou trať, navíc by vyšla mnohem dráž,“ uvedl Bárta.

V Oknech to nebyla první brigáda. „Pomáhat škole už je tady tradice, rodiče jsou zapojeni do řady aktivit. Bylo nutné pomoci na počátku prázdnin, což mimochodem není úplně ideální termín, ale šli jsme. Svoláváme se elektronickou cestou,“ uvedl učitel matematiky a zeměpisu Petr Procházka, který zároveň má ve škole své tři děti. „A jestli víte o někom, kdo fandí vzdělávání a má nějaký peníz navíc, tak to prosím posdílejte, pošlete dál… Každá stovka se hodí,“ nabádal.

Škola v Oknech už není malotřídkou s osmi žáčky jako kdysi. Stará se dnes o výchovu a vzdělávání 150 dětí nejen ze vsi, ale i z různých koutů Českolipska a Kokořínska. Z toho je v režimu individuálního vzdělávání 30 dětí. „Označení alternativní není ta správná charakteristika. Řekl bych, že jsme obyčejná, ale zajímavá škola,“ uzavřel Procházka.