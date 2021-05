/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Školu na Ladech v České Lípě opustí stavbaři do 30. června. Obnova léty zchátralé základní školy je ve finále.

Generální proměna vzhledu a modernizace ZŠ v Šluknovské ulici na sídlišti Lada v České Lípě se po roce blíží ke svému závěru. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Generální proměna vzhledu a modernizace ZŠ v Šluknovské ulici na sídlišti Lada v České Lípě se po roce blíží ke svému závěru. Jak je již na hotových pavilonech vidět výsledek stojí za to. Získala na kráse a technických vymoženostech. Podle aktuálního vyjádření ředitele školy Radka Častulíka by stavbaři měli dokončit své dílo a areál školy opustit do konce června.