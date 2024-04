Prváci začínají měřením a orýsováním, následuje měření na robotizovaných přístrojích a tepelné zpracování ocelových hřídelí kalením. Ve třetím ročníku přicházejí na řadu CNC stroje a jejich programování. „Zahrnuté je samozřejmě i čtení výkresů. Dohromady máme za rok dvacet workshopů. Každý žák jich za studium absolvuje osm. Workshopy by měly korespondovat s teorií a ukázat používání moderních strojů, které jsou velmi drahé a pro školu je zbytečné, aby je měla,“ doplnil Pečený.

Bonus tkví také v tom, že si budoucí řemeslníci zároveň prohlédnou i samotné pracoviště. Učitel - inženýr, který se pyšní léty praxe, workshopy popisuje slovy: „Je to intenzivní celodenní výuka praktických předmětů. Zde je s žáky proberou koncentrovaně v mixu, který jsme připravili. Máme přibližně šest modulů výuky, které se prolínají celým obdobím studia.“

Vše začalo, když vypomáhal v českolipské firmě Festool a viděl, že předměty, jež ve škole učí, perfektně korespondují s praxí v tomto podniku. Oslovil tedy tamní zaměstnance s nabídkou spolupráce. „Jsme moc rádi, že nám Festool vychází vstříc. Vím, že si na to zaměstnanci musí udělat prostor na úkor své vlastní práce,“ podotkl Pečený a upřesnil, že učitelé si moduly výuky připravili společně s odborníky z Festoolu a společnost jim rovněž umožnila využít servis, kterým disponuje, tedy techniku s přístroje.

Už druhým rokem kombinuje Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola Česká Lípa teoretickou výuku s praktickou částí formou workshopů pro obory strojní mechanik a obráběč kovů, a to přímo ve výrobních závodech. „To samozřejmě nesupluje odbornou přípravu, která probíhá ve školních dílnách. Učni si ale ověří, že to, co se učí, se skutečně používá. Je to taková teorie spojená s reálnou praxí,“ vysvětlil učitel odborných předmětů Martin Pečený.

Obrovský přínos vidí v tom, že učni mohou stroje pozorovat ve skutečném běhu a mluvit s lidmi, kteří je každý den seřizují. „Jsou schopní jim říct věci, které učitelé nemohou vědět, protože na nich aktivně nepracují,“ podotkl. Není to ale jen práce se stroji, čemu se mladí na praxích více přiučí. „Udělali jsme si průzkum toho, co firmy od žáků očekávají. Může to znít překvapivě, ale prvním požadavkem je slušnost, pak disciplína a schopnost komunikovat. Na tyto dovednosti se tedy zaměřujeme a žáci se přesvědčují i v rámci workshopů, že jsou potřebným základním vybavením všech lidí, nejen budoucích řemeslníků. Ve firmách si na tom skutečně zakládají,“ vysvětlil Pečený.

Po loňském článku v Deníku o odborných praxích v českolipské společnosti školu oslovila také firma Krofian z Dobranova. „Přišli s návrhem, že bychom u nich mohli udělat nadstavbové workshopy v trošku jiném stylu, než jsou ve Festoolu a nám se ta myšlenka líbila,“ řekl Pečený.

FOTO, VIDEO: Tropická krása v srdci Libereckého kraje. Motýlí dům otevřel

Přibyly tedy dva odborné workshopy v Krofianu, které jsou zaměřené cíleně na robotizované linky, které společnost prodává po celém světě, a žáci se seznámí s celým procesem od počátku, tedy návrhu až po montáž. „Ty jsou takovou třešničkou na dortu, pro učně ze třetích ročníků, kteří mají o techniku skutečně zájem. Ti už mají portfolio znalostí relativně slušné,“ vysvětlil Martin Pečený s tím, že celou náplň připravila firma Krofian, jak mentory, tak i zkušební techniky.

Budoucí řemeslníci hodnotí workshopy pozitivně. „Líbí se mi, že mámě příležitost vidět závod a vlastně se dozvědět, co práce skutečně obnáší a rovnou jsme dostali i nabídky brigád,“ uvedl Jiří Hajdů. „Naposledy jsme byli ve Festoolu a naučili jsme se pracovat na stroji CNC, například vyrábět prsten. To se mi líbilo,“ řekl Tobiáš Hartman. Michala Lupoměského ve společnosti Krofian nejvíce zaujala robotizace a montáž linek. „Viděli jsme skládání montážních linek a sami jsme si mohli vyzkoušet skládání kusovníku, který přijde do montážních strojů.“

Účastníci workshopů mohou v budoucnu najít uplatnění v obou firmách. Pečený upřesňuje, že kromě klasických náborů chodí přes prázdniny i na brigády. „Už pro ně není tak složité se zapojit. Zkrátka nejdou do úplně cizího prostředí,“ chválí si zkušenosti.

Chodník u Telecomu v České Lípě se dočká rekonstrukce. Město získalo pozemek

Personalistka z firmy Krofian Alena Krofiánová dodává, že kromě kromě praxí pořádá společnosti i dny otevřených dveří, kde představují výrobu a možnosti uplatnění. „Protože jsme dodavatel průmyslové automatizace a vše si děláme sami, zaměstnáváme vedle konstruktérů a software inženýrů také mechaniky, strojaře, elektrikáře, obráběče, ale i zámečníky,“ upřesnila Krofiánová.

Také společnost Festool s učni ráda spolupracuje. Daniela Chovancová, která zajišťuje tamní nábor, prozradila, že žákům třetích ročníků nabízejí praxi a pokud se osvědčí a jsou obě strany spokojené, následuje nabídka pracovního poměru. „Hledáme lidi, kteří umí obsluhovat CNC soustruhy a jsou manuálně zruční. Uchazeče, kterým chybí aktuální dovednosti dokážeme i spoustu věcí naučit,“ potvrdila, že zájem o šikovné a pracovité lidi neutuchá.

Každý workshop trvá sedm hodin. Na konci učni absolvují drobný znalostní test, který se započítává do celkového hodnocení. „Účastní se jich přes 100 žáků. Naše skola má téměř tisíc žáků různých řemesel a maturitních oborů. Takže je to zhruba deset procent a týká se oborů strojní mechanik a obráběč kovů, který má na starosti kolegyně Jana Klíčová,“ upřesnil Martin Pečený a dodal, že archaický název pro strojního mechanika je zámečník. O tyto obory je podle něj velký zájem. Hlásí se dvakrát více uchazečů, než škola může přijmout. Rozhodující pro přijetí je pak prospěch.