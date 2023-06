/FOTO/ Žádné znuděné výrazy ve tvářích, ale obdivuhodný zápal pro věc a téměř profesionální scénáře, střih, volba hudby, tak se předvedlo sedm žákovských a studentských týmů ze sedmi základních a středních škol Českolipska.

Studenti ze sedmi základních a středních škol Českolipska připravili rozhlasové reportáže pro projekt Paměti národa - Příběhy našich sousedů. Prezentace proběhla v klubu Vedlejší kolej v Novém Boru. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Za představení těchto svých rozhlasových reportáží, které vytvořily pro projekt Paměti národa - Příběhy našich sousedů, a přímo před pamětníky, tvůrčí týmy sklidily v prostoru novoborského klubu Vedlejší kolej velký potlesk. Přítomné osobnosti, spolužáci, učitelé a porotci ocenili všechny medailonky pamětníků za velmi zdařilé.

Školáci formou rozhlasové reportáže, doplněné o fotogalerie, zaznamenali dějiny z vyprávění příběhů a osudů zajímavých obyvatel Českolipska, konkrétně Jana Svitáka (ZŠ Kamenický Šenov), Markéty Formanové (Gymnázium Mimoň), Tomáše Novotného (ZŠ Partyzánská Česká Lípa), Jana Tichého (ZŠ Slovanka Česká Lípa), Zdeňka Jelínka (ZŠ Šluknovská Česká Lípa), Václava Kuželky (Gymnázium Nový Bor) a Annemari Wünsch (ZUŠ Česká Lípa).

„Historie není černobílá,“ řekl českolipský místostarosta Martin Brož a byl rád, že se do projektu zapojily hned čtyři školy z České Lípy. „Chválím naše žáky, že se snaží otvírat i obtížná témata našich, zejména poválečných dějin a chtějí zjistit od pamětníků, jak to tenkrát vlastně bylo. Jejich práce jsou určitě i do budoucna cenným materiálem pro historiky, kteří z jejich reportáží budou moci čerpat,“ uvedl Brož.

Podle Petra Uhríka z pořádající organizace Post Bellum už dávný kronikář Kosmas věděl, že nejpřesnější informace k událostem získá od očitých svědků. „Projekt Příběhy našich sousedů vytvořil příležitost pro to, aby si zkušenosti z různých dějinných období mohli předávat ti nejmladší a leckdy i ti nejstarší, kteří mezi námi žijí,“ řekl Uhrík.

Paměti národa poděkoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Paměť národa má ambice ukazovat dějiny z pohledu osudů obyčejných lidí. Jsem rád, že tady byla příležitost propojit mezigeneračně pamětníky se studenty našich škol. V dnešní době žijeme hodně uzavřeně ve vlastních sociálních bublinách a věříme jen tomu, co je v té naší bublině vykládáno za skutečnost. Proto je moc důležité, abychom spolu mluvili nejenom mezigeneračně, ale také mezi našimi sociálními bublinami. Myslím, že Paměť národa je jedna z těch institucí, která se k tomu snaží hodně přispívat,“ prohlásil hejtman Martin Půta.

Příběhy s žákovskými reportážemi jsou zveřejněny na webu www.pribehynasichsousedu.cz.