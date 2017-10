Školáci ze Špičáku si založí vlastní „cestovku“

Česká Lípa - Ze sedmáků školy na českolipském Špičáku se stanou majitelé fiktivní cestovní kanceláře.

Současní sedmáci porostou s projektem, který skončí až budou v 9. ročníku.Foto: archiv školy

Škola uspěla se svým vzdělávacím projektem v programu Erasmus+ a spojí síly s dalšími pěti školami z Evropy.

„Děti se seznámí se všemi zákonnými podmínkami při zakládání vlastní firmy, naučí se pracovat s rozpočtem, měly by poznat všechna povolání, která se skrývají pod pojmem turistický ruch,“ říká ředitel ZŠ 28. října Libor Šmejda.

Výsledkem tříleté spolupráce by měl být interaktivní průvodce po Českolipsku, Libereckém kraji a i dalších zajímavých místech naší vlasti. „Závěrem se spojí všechny průvodce zapojených zemí. Některé z nich současní sedmáci v průběhu nadcházejících tří let také navštíví,“ dodává ředitel. Školáci se tak podívají do dánského města Greve, do maďarského Egeru a na slavností ukončení projektu v dubnu 2020 do francouzského Le Mans.

První setkání delegací ale proběhne právě v České Lípě, a to už v polovině letošního listopadu. Děti a částečně i učitelé budou ubytováni v rodinách. Účastníky čeká spousta práce, ale dočkají se i neobyčejného sportovního zážitku, neboť se půjdou podívat na superligové florbalové utkání mezi Českou Lípou a Bohemians Praha.

Samozřejmostí je prohlídka pamětihodností a zajímavostí v České Lípě a v Liberci. „Jen musíme doufat, že nám počasí bude alespoň trochu nakloněno v takto pozdní podzimní době,“ přeje si ředitel.