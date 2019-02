„Chlapec byl na procházce, uklouzl na náledí, které bylo na vrcholu skály, a odtud spadl z výšky 14 metrů. Podle policistů, kteří přijeli na místo, sice následky pádu zmírnily sněhové závěje, ale i tak byl jeho stav velice vážný,“ komentovala událost policejní mluvčí na Českolipsku Ivana Baláková.

Jak poznamenala, informaci přijali policisté prostřednictvím linky 112 v 8.20 hodin. Proč se kluk v době, kdy měl být pravděpodobně ve škole, pohyboval v okolí města a lezl na vyhlídku, nechtěla nijak komentovat. Ihned po tragédii se objevily i názory, že chlapec byl nešťastný a jeho pád dobrovolný.

„Policisté se primárně zajímali o to, zda chlapci někdo jiný neublížil, zda jeho zranění nezavinil někdo cizí, ale nic takového při vyšetřování nezjistili, šel na skálu sám,“ řekla Baláková. „S policisty komunikoval a řekl, že uklouzl a nikdo ho neshodil,“ dodala s tím, že bylo velkým štěstím, že zraněný chlapec pod skálou neztratil vědomí a svým mobilním telefonem dokázal dát vědět rodičům, kteří ihned volali o pomoc záchranářům.

Na místo vyrazila záchranka z České Lípy a v komplikovaném terénu jim přijeli pomoci i hasiči z Nového Boru a České Lípy. Jak doplnil šéf novoborských hasičů Martin Kočí, ležícího chlapce pod skalou brzy našli, zafixovali jej do speciální dlahy a na páteřní desku a zároveň ho zabalili do termoizolační fólie a deky. „Takto připraveného pacienta jsme z lesa odnesli k místnímu cvičišti psů, kde přistál záchranářský vrtulník, a naložili ho do kabiny. Ke skále se sanitce nedařilo dostat,“ popsal zásah Martin Kočí.

Helikoptéra poté s chlapcem zamířila na dětskou traumatologii motolské fakultní nemocnice. Další osud mladého pacienta se odvine od umění lékařů a především od rozsahu jeho zranění, od poškození důležitých orgánů. Fakultní nemocnice v Motole nechce chlapcův zdravotní stav nijak komentovat.

Jelení skok je jedním z oblíbených výletních míst pro turisty u Nového Boru, místem, které má dokonce i svoji turistickou známku. Lidem se z této vyhlídky naskýtá krásný pohled na panorama Lužických hor a vrchol kopce Klíč.

„Zraněného chlapce i jeho rodiny je mi líto, doufám, že se brzy uzdraví,“ řekl starosta města Jaromír Dvořák, který tady podobný případ nepamatuje. Podle něj je ale všeobecně známou skutečností, že zdejší mládež k Jelenímu skoku ráda chodí. „Běžně se tu baví, ale převážně jen v době od jara do podzimu, než přijde sníh. Často zde nadělá dost velký nepořádek, který pak město musí uklízet,“ dodal Dvořák.