Nový Bor - Město Nový Bor ji mohlo získat zdarma. Nyní už se mluví o milionu korun.

Kalinova ulice v Novém Boru | Foto: Deník/Petr Jeník

O novém vlastníkovi vily v Kalinově ulici v Novém Boru stále není rozhodnuto, ačkoliv je už několik let prázdná a mohla by dobře sloužit městu jako předškolní zařízení.

Vila, která byla původně součástí domova mládeže, nadále zůstává v majetku Libereckého kraje. V poslední době však nabírají na obrátkách jednání představitelů města s představiteli Libereckého kraje. Důvodem je kritický nedostatek míst v novoborské mateřské škole.

„Jako krajský zastupitel jsem osobně jednal s náměstkem hejtmana Karlem Dolejším. Kraj je ochoten vilu prodat za 1 milion korun,“ sdělil novoborskému zastupitelstvu Jaromír Dvořák a vyzval představitele města, aby o koupi vily neprodleně a osobně jednali. Za Karlem Dolejším pověřeným vedením ekonomického rezortu se bezprostředně po jednání zastupitelstva vypravila starostka Nového Boru Stanislava Silná.

“Město má požádáno o dlouhodobý pronájem vily,“ připomíná starostka. „Ale tentokrát jsme hovořili o možnosti odkoupení objektu. Pokud kraj vilu prodá za rozumnou cenu, je koupě pro město výhodnější,“ zdůvodňuje starostka, proč dává přednost vlastnictví vily před dlouhodobým pronájmem. „Při stanovení kupní ceny musíme brát v úvahu také peníze, které bude muset město do vily investovat, aby mohl objekt sloužit jako moderní předškolní zařízení. Cena milion korun je podle náměstka přijatelná.“ Pokud krajské zastupitelstvo prodej vily schválí, bude také rozhodovat o ceně, za kterou nemovitost Novému Boru nabídne.

Kraj má zájem především na tom, aby byl objekt využitý smysluplně, nesloužil komerčním účelům a nestal se předmětem spekulace. O koupi vily starostka písemně požádala 31. března, zdůvodnila, jak město hodlá s vilou naložit a proč ji potřebuje získat co nejdříve. „V žádosti upozorňuji i na to, že se nevyhovujícím stavem mateřských škol a komplexním řešením situace v předškolních zařízeních zabýváme už od roku 2006. Kapacita budov městské mateřské školky je naplněná, na umístění už nyní čeká téměř čtyřicet dětí, do září pro ně musíme místo najít.“

Pokud se městu podaří vilu získat do vlastnictví nebo alespoň do dlouhodobého pronájmu, umístí do vily v Kalinově ulici dvě třídy mateřské školy.

Pro potřeby mateřské školy bude zrekonstruovaný také objekt č. 121 v Kalinově ulici. Původně byl také součástí komplexu domova mládeže a na město Nový Bor byl převeden bezúplatně.