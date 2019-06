Česká Lípa – Jako nová bude budova MŠ Na Výsluní po dokončení projektu na celkové zateplení objektu. V rámci něj se počítá se zateplením fasády i střechy, výměnou dveří, oken, rozvodů vody, s úpravou otopného systému, rekonstrukcí sociálních zařízení a výměnou původního osvětlení.

Mateřská školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Koblihová Stanislava

Součástí projektu pak je i instalace systému nuceného větrání a výměna vzduchotechniky v kuchyni. Celkové náklady na projekt jsou vyčíslené na 14,8 mil. Kč, město však podalo žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí, ze kterého může získat až 4,2 mil. Kč. Stavební práce by měly trvat necelý rok a začnou v září. Až do ledna proto bude uzavřena. Děti, které školku navštěvují, mezitím budou umístěny v mateřských školách Východní a Sever. Od dubna 2020 pak budou až do června 2020 probíhat venkovní práce, školka však už bude v provozu.