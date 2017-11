Školku pro nejmenší bude mít k dispozici město už v příštím roce

Česká Lípa – Rekonstrukce budovy v Dolní Libchavě vyšla na 17 milionů.

V posledních letech touží obzvláště mladí rodiče umístit svého potomka do školky v dřívějším věku, než nabízejí klasické mateřinky. Takovou službu bude už brzy nabízet město Česká Lípa. Pro vybudování tzv. Školky pro nejmenší si radnice vybrala budovu bývalé MŠ v Dolní Libchavě.

Právě teď se na objektu pilně pracuje. „Předpokládám, že stavbu v prosinci zkolaudujeme a na jaře už tam pouze upravíme a dovybavíme zahradu novými herními prvky, s nimiž se v projektu počítá,“ říká místostarosta Juraj Raninec.

DOTACE POKRYJE PŮLKU

Investice přijde na přibližně 17 milionů korun. „Město získá dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje zhruba polovinu nákladů,“ uvedl mluvčí radnice Václav Šámal.

V budově po rekonstrukci mají vzniknou tři oddělené třídy s kapacitou pro 52 dětí. „Jedna klasická třída pro děti ve věku od 2 do 6 let nabídne dvacet míst. Další bude určená pro děti do dvou let, která pojme dvanáct předškoláků, a třetí třída pro děti ve věku od 2 do 3 bude mít kapacitu 20 míst,“ popsal plány mluvčí města. Celá budova bude bezbariérová a dočká se zcela nového zázemí včetně kuchyně.

„Ověřovali jsme si u veřejnosti potřebnost takového zařízení. Mladé rodiny takovou péči žádají, proto jsme připravili ve velmi krátké době projekt vzniku a fungování městského zařízení péče o děti do tří let a jsme připraveni třídy pro nejmenší děti dlouhodobě podporovat,“ uvedla v dubnu starostka města Romana Žatecká.