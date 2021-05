Radost, vítání, slzy dojetí. Natěšené děti se v pondělí vrátily do mateřinek v Libereckém kraji. Dosud tam mohly jen ty, které navštěvovaly předškolní ročník. Po dvou měsících lockdownu školky opět fungují v běžném režimu.

„Bylo to pro nás hodně těžké období, co vám budu povídat. S hlídáním jsme to měli složité, částečně fungovaly babičky nebo jsem si někdy mohla dceru brát do práce,“ řekla Michaela Valentová, která přivedla po vynucené pauze svou dcerku do MŠ Jižní v České Lípě.

Skoro po dvou měsících nastupoval znovu do českolipské MŠ Sovička i Martínek, byl nadšením bez sebe. „Bylo to dlouhé, ale nenudili jsme se. Učili jsme se, hráli jsme si. Děti mu chybí, tak ho možná nechám ve školce i o prázdninách,“ sdělila jeho maminka Radka Strnadová. Podle další maminky od Sovičky šlo o doslova šílené období. „Jdeme po dvou měsících, navíc jsme doma ještě prodělali covid. Kluk už dnes nemohl dospat, jak se do školky na děti těšil,“ přiznala.

Do školek v kraji, uzavřených od začátku března, tak nastoupily téměř všechny děti kromě nemocných a těch, které byly u prarodičů. Kvůli protiepidemickým opatřením do nich od 12. dubna chodili pouze předškoláci a do určených školek děti rodičů z kritické infrastruktury. „Zájem o návrat je velký, i když někteří rodiče se i po mailech dotazovali, zda budeme dál testovat. To už nyní nemusíme,“ uvedla zástupkyně ředitele pro MŠ Milena Teplá ze ZŠ v českolipské Jižní ulici. „Někteří rodiče jsou stále opatrní a z důvodu covidu své děti ještě nechávají doma, i když dnes už nemusí,“ zmínila zástupkyně. Pedagogové i ostatní zaměstnanci nadále testováni jsou a musí mít respirátory, stejně jako rodiče, kteří doprovázejí děti do šaten.

„Už to bylo pro ně dlouhé, děti potřebují děti, všechny jsou rády, že jsou zase spolu pohromadě,“ zdůraznila učitelka Sandra Svobodová z MŠ v Dolní Libchavě. Z plného počtu 20 dětí jich v pondělí přišlo 19. „Nejprve si zopakujeme pravidla, půjdeme se mýt, zacvičíme si a půjdeme na svačinku, pak vyrazíme na procházku. S dětmi také budeme tvořit přáníčka a keramické anděly pro maminky k blížícímu se Dni matek,“ popsala program, který přichystala svým svěřencům v opravené školce.

V pondělí se v kraji vrátili do lavic i žáci 2. stupňů základních škol. Děti budou docházet podle rotačního principu, kdy budou třídy jeden týden na distanční a jeden týden na prezenční výuce. Na jejich příchod se těšili i na ZŠ 5. května v Liberci, kde hned po oznámení vlády začali s organizačními změnami. V tuto chvíli mají zásobu testů zhruba do 10. května. „Děti na prvním stupni testování berou jako hru, učitelky je dokážou namotivovat, takže mají pocit, že si hrají na mladého chemika,“ řekla ředitelka liberecké školy Iveta Rejnartová. Nově se žáci prvního stupně testují jednou týdně, jejich starší spolužáci dvakrát týdně.

Zatímco někteří rodiče testování školáků odsuzují, jiní tomu chtějí dát šanci. Příkladem je paní Alena z Liberce, která má dvě děti na prvním stupni. „Je to z přední části nosu, tak by to mohly zvládnout. Spíše nechápu, proč musí mít roušky. Syn nosí brýle a s rouškou je prakticky slepý, protože je má pořád zamlžené,“ prohlásila.

Zuzana Martínková z Českolipska má doma prvňáčka a čtvrťáka, návrat do školy uvítala. „S testováním problém nemáme. Děti jsou rozumné, chápou to a nebojí se. Dobře zvládly i PCR testy, které jsou mnohem nepříjemnější. Zároveň pochybuji, že ti rodiče, kteří jsou zastánci domácího testování, by to opravdu dělali tak poctivě, jak tvrdí,“ svěřila se.

Učitelé teď budou mít podle ředitelky liberecké školy trochu honičku. „Odučí hodinu prezenčně, poté si najdou prázdnou třídu či kabinet a připojí se on-line a povedou další hodinu distančně,“ podotkla Rejnartová. Ta si osobně myslí, že není velký problém ve zvládnutí učiva, co se týká obsahu, ale spíše formy. „Malé i velké děti neumí spolupracovat, uchopit role ve skupině, dohodnout se či řešit konflikt,“ upřesnila.

První týden návratu druhého stupně proto bude na liberecké škole adaptační – budou se soustředit především na vztahy mezi dětmi a na jejich obavy. „Speciální pedagožka bude chodit po třídách a pozorovat dění,“ dodala Iveta Rejnartová.

Po čtvrtečním oznámení o obnovení výuky pro žáky 2. stupně začali s organizační přípravou i na Základní škole Partyzánská v České Lípě. „Samotný návrat žáků problémem nebude, vždyť na nic jiného nečekáme! Po materiálně – technické stránce chci věřit tomu, že ministerstvo školství urychleně dodá do škol potřebné testy,“ podotkl ředitel českolipské základky Karel Minařík. Toho zaráží, že se o nastavených opatřeních nedozvídají s větším předstihem. „Dlouhodobě je deklarováno, že návrat žáků je prioritou, a my se o změnách dozvídáme doslova pár hodin před tím, než vstoupí v platnost,“ zdůraznil.