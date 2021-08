Ředitelé škol začátkem týdne obdrželi manuál od ministerstva školství, který by se jim měl stát pomocníkem při přípravě nového, koronavirem poznamenaného školního roku.

Na materiálu resort školství úzce spolupracoval jak s ministerstvem zdravotnictví, tak se školskými asociacemi a řediteli škol, jejichž podněty a připomínky byly do materiálu zapracovány. „Především jsem rád, že ho školy dostaly v dostatečném předstihu, takže na samotné zavedení opatření a případných scénářů pro naši školu zbývá poměrně dost času,“ sdělil ředitel českolipské ZŠ Partyzánská Karel Minařík. Ten už teď ví, že některá doporučení jsou pro realitu jeho školy nesplnitelná. A to konkrétní omezení pohybu dětí ve škole. „Vyučování v našich učebnách je organizováno tak, že žáci dochází do odborných učeben, téměř každou vyučovací hodinu tráví v jiné učebně. Logicky tak musí dojít k jejich, byť minimálnímu, kontaktu,“ dodal.

Minařík doplňuje, že k případným změnám sáhnou až v momentě, kdyby se odhalil pozitivní výskyt koronaviru ve škole.

Hned od prvního školního dne proběhne preventivní screeningové testování prostřednictvím antigenních testů, pouze prvňákům dají učitelé první den odklad. Testům se ale budou muset podrobit hned 2. září. Další proběhne 6. a 9. září. „Jsem rád, že prvňáčci mohou testování podstoupit až další den po začátku školy. Neumím si představit, že by přišli poprvé do školy a hned by zažili testování a měli by s ním spojený první školní den,“ zdůraznil ředitel Masarykovy základní školy v Zásadě Václav Horáček.

Podle Dana Ramzera, náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, je problém všech parametrů, že jsou obecně téměř nesplnitelné. „Jsem rád, že pravidla jsou včas připravená. Bohužel jsou psaná takzvaně „od stolu“, bez odborného základu,“ řekl. „Kde začíná a končí svoboda jednoho, končí a začíná svoboda druhého. Liberecký kraj měl ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec připravený projekt PCR testování, který by umožnil přítomnost i neočkovaným žákům. Bohužel, bylo rozhodnuto jinak,“ okomentoval situaci s testováním a očkováním.

Bez testů si děti ani nezazpívají

Vlnu nevole zejména u rodičů vyvolalo nařízení týkající se těch dětí, které odmítnou testované. Nebudou moci cvičit uvnitř a budou mít rovněž zakázáno zpívat. Převlékat by se tito žáci měli s odstupem od ostatních, odstup by měli dodržovat i při jídle a pití. „Nevadí mi státem hrazené testování dětí do 12 let, které ještě nemají možnost nechat se naočkovat. Asi bych ale hledal jiné cesty, jak k tomu rodiče přimět, než je zákaz zpívání, tělocviku a podobně,“ řekl otec sedmiletého syna z Liberce. Osobně nevěří, že se pandemie vrátí ve stejné síle jako loni, hlavně díky očkování.

„To si snad dělá srandu celá naše vláda. Budou oddělovat děti. Venku jim to nevadí, ve škole ano,“ rozohnila se na sociální síti paní Anna z České Lípy. „Domnívám se, že odmítání testování vychází od rodičů, a ne od dětí samotných. U těch vyšších ročníků si to dítě řekne samo. Nechci roušku, chci na tělocvik, chci se nechat otestovat. Navíc selekce ve školní jídelně jim nebude dělat psychicky dobře,“ zamyslel se Horáček.

Radši testovat než učit v respirátorech

Minařík předpokládá, že po minulých zkušenostech se bude jednat o výjimečné případy. Podle něj, pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte, je testování rozhodně příjemnější záležitost než výuka v respirátoru. „Minulý školní rok ukázal, že testování není tak velký problém, jak se mnohdy prezentovalo. Poměrně záhy se stalo běžnou součástí školního života. Má-li to být daň za to, že se můžeme všichni vrátit do školy a k naší práci, pak je to daň minimální,“ podotkl Minařík. Podobná očekávání má i ředitel ZŠ Ještědská v Liberci Lukáš Houda. „Předpokládám, že se bude jednat o případ v řádu jednotek. Rád bych požádal rodiče našich dětí, aby testování dětí respektovali. Určitě by to usnadnilo začátek školního roku,“ řekl. Příprava na školní rok podle něj zatím probíhá „normálně“. „Do konce týdne musíme prostudovat manuál a najít klíčové body, které chceme projednat s ostatními kolegy v průběhu příštího týdne. Určité zkušenosti s hygienickými požadavky už máme z předchozích měsíců,“ dodal.

Školy jsou v případě naplnění černého scénáře připraveny přejít ze dne na den na distanční výuku. Třeba v zásadské škole by to obnášelo úpravu rozvrhů, aby se předměty nestřetávaly. „Pečlivě jsme si vyhodnotili minulé zkušenosti. Jsme zkušenější, chytřejší a připravenější! Kéž bychom ale nemuseli nabyté zkušenosti využít v praxi,“ dodal Minařík.