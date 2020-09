„Snažíme se, aby byl první den pro všechny žáky, nejen prvňáčky, příjemným a radostným zážitkem,“ uvedl Karel Minařík, ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě, kde otevírají dvě první třídy. Jak poznamenal, rodiče už přišli o možnost zúčastnit se zápisů do 1. tříd i dalších akcí, které pro ně nedávno škola připravovala. Proto dnes rodiče rádi uvidí. „Zahájení školní docházky je stejně jako pro jejich děti významný a emotivní okamžik v jejich životě,“ prohlásil Minařík.

Jako obvykle proběhne první školní den i v největší českolipské základní škole – na Špičáku. „S prvňáčky a jejich rodiči a dětmi do přípravek a jejich rodiči se přivítáme na školní zahradě u 3. pavilonu společně, pak půjdou všichni bez roušek do tříd na úvodní hodinu,“ popsal šéf školy Libor Šmejda.

Podle něj tu otevírají čtyři první třídy, v každé nastupuje okolo 26 dětí. Definitivní počet ještě zpřesní. V uplynulých týdnech totiž škola snad každý den řešila zápis dětí, protože někteří rodiče v době koronanákazy zápis vypustili a zajímali se o něj až na konci srpna.

Škola na Špičáku se věnuje i vzdělávání relativně velkého počtu dětí mongolských rodičů, kteří přijeli na Českolipsko za prací. „Letadlo z Ulánbátaru do Prahy přistává nejméně jednou týdně. Tak se lehce může stát, že nám od 1. září do školy přijde dosud neurčený počet mongolských žáků,“ posteskl si ředitel Šmejda.

Ve škole na sídlišti Lada si budoucí prvňáčky a jejich rodiče, sourozence či prarodiče si vyzvednou koordinátorky před školou v 7.45 hodin a přivedou je do tělocvičny, kde proběhne slavnostní pasování prvňáčků na žáky školy. „Školní docházku letos zahájí 56 prvňáčků, slavnostní ceremoniál proběhne z důvodů protiepidemických opatření ve dvou tělocvičnách,“ sdělil ředitel školy Radek Častulík. „Jelikož nám podmínky neumožňují zcela zajistit skupinovou izolaci jednotlivých tříd či skupin, bude prioritou dodržování respirační hygieny,“ zdůraznil.

Podle ředitele ZŠ Jižní v České Lípě Jana Policera se na dnešní start školního roku připravovali s velkým očekáváním, letos skutečně mimořádným. „První ročníky přivítáme společně s jejich blízkými v atriu školy. Jsem rád, že máme kompletní tým vyučujících. Pomocnou rukou jim bude osm asistentek pedagoga,“ oznámil Policer, který se svým týmem ještě řeší praktické věci ohledně stravování, školní družiny a průběhu výuky vůbec.

Velká novoborská škola na náměstí Míru vítá prvňáčky i s jejich rodiči v celkem dvou třídách, do každé nastupuje 23 žáků. Ty doplňuje dlouhodobě fungující přípravná třída, do které nastoupí 15 žáků. „Vzhledem k faktu, že počty žáků ve třídách nebudou zatím omezeny, máme pedagogů dostatek,“ konstatoval ředitel ZŠ Jakub Ujka. První školní den má u nich standardní scénář. „Novinkou proti jiným rokům je nákup a instalace dezinfekcí do všech prostor školy, i těch, do kterých nechodili žáci během letošního jara,“ dodal ředitel.

Podle něj je příjemnou událostí, že se jeho škola dočkala moderního sportoviště, které jí zcela chybělo. Nový sportovní areál v Kalinově ulici oficiálně otevře v 10 hodin starosta města Jaromír Dvořák a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.