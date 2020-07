Týdnů letních prázdnin už tradičně využívají města a obce na Českolipsku k menším či větším opravám, inovacím a vylepšením svých základních a mateřských škol. Například v Novém Boru, druhém největším městě okresu, tvoří investice do školských zařízení největší položku v zhruba 220milionovém rozpočtu města.

Nové sociální zařízení MŠ v Dubé | Foto: Město Dubá

„Školy a školky jsou naší prioritou, dlouhodobě se o ně pečlivě staráme,“ prohlásil starosta města Jaromír Dvořák, který poznamenal, že Nový Bor má tradici vzdělávání už 250 let dlouhou, což v rámci republiky není úplně běžné. „Jsme pyšní i na to, že u nás obyvatelé nemají problém s umístěním svých dětí do mateřských ani základních škol,“ řekl Dvořák.