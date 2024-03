Co se v článku dozvíte?

Studentka gymnázia Natálie Dvořáková zavzpomínala, jak se na přijímací testy připravovala a co jí pomohlo. „Koupila jsem si sešity s didaktickými testy. Zároveň jsem si zkoušela testy od Cermatu, které jsou na internetu,“ popsala Natálie.

Soustavně se začala na přijímací testy připravovat až v deváté třídě.

O své tipy se podělily i další dvě gymnazistky. Pavlína Podmanická si vzpomněla na podporu ze strany základní školy. „Na škole jsme měli doučování z matematiky a z češtiny. Na internetu jsme si vyhledávali přijímačky z minulých let. Ty asi pomohly nejvíc a k tomu jsme si koupili takové cvičebnice, kde byly úlohové příklady,“ svěřila se mladá dívka.

Její kamarádka Tereza Knajzlíková dodala: „Na internetu jsou kurzy, kde si můžete zaplatit přijímačky na nečisto a vyzkoušet si je.“

Jsou ale i studenti, kteří gymnázium chtějí opustit a nyní se chytají na další přijímací zkoušky. Klára Réblová by ráda na Střední průmyslovou školu stavební v Liberci, tomuto oboru se totiž věnoval už její dědeček, v jeho šlépějích kráčel tatínek a i ona by chtěla pokračovat v tradici. Navíc jí připadá, že se na gymnáziu některé věci učí zbytečně podrobně.

„Připravuji se přibližně od února. Jednou týdně si dělám testy od Cermatu, matematiku a češtinu. Někdy i častěji. Právě teď se začínám učit intenzivněji,“ řekla nám slečna, která právě navštěvuje osmileté gymnázium.

Její spolužačka Aneta Hojsáková by se zase ráda věnovala pedagogice, a tak se chystá tento obor studovat v Liberci. „Já jsem začala s přípravou už v lednu. Testy si dělám obden,“ upozornila dívka.

Na českolipském gymnáziu zvládl v minulém roce nejlepší přijatý přijímací zkoušky na maximum možných bodů a poslední přijatý měl z matematiky 25 bodů (z celkových 50) a z češtiny 31.

Ředitel gymnázia Michal Kosina však zdůrazňuje, že rozhodně nechtějí nikoho od přijímacího řízení odradit a vítání jsou všichni uchazeči. „K přijetí na naši školu bylo nutno v minulém roce složit úspěšně jednotné přijímací zkoušky. Ze 104 uchazečů jsme přijali 64, a to dle stanoveného pořadí. V letošním roce otevíráme dvě třídy čtyřletého a jednu osmiletého studia, každá bude po třiceti žácích,“ řekl Kosina.

Gymnázium organizuje i přípravné kurzy pro žáky z devátých tříd z obou zásadních předmětů. Počet přihlášek do čtyřletého oboru je letos podobný jako loni - 104. „Nabízíme kvalitní všeobecné gymnaziální vzdělání, které umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole. Zároveň od 3. ročníku umožňujeme profilaci studentů s ohledem za budoucí studium. Naši absolventi mají vysokou úspěšnost v přijímání na vysoké školy a většina z nich také tato studia úspěšně absolvuje,“ vysvětlil vysoký zájem o obor.

Vynikající výsledky v přijímacích testech předvedli rovněž uchazeči o gymnázium v Novém Boru. Nejlepší zájemce měl z češtiny 47 bodů a z matematiky 49 bodů z padesáti možných, tedy ze sta 96. Poslední přijatý získal 31 bodů z češtiny a 28 bodů z matematiky, celkem 59 bodů.

„Žádná požadovaná úroveň testů stanovena nebyla, vím, že se o tom jednou uvažovalo, ale "death line" stanoven nebyl,“ podotkl ředitel Jiří Janás.

Ke studiu je tedy přijato vždy prvních 30 nejúspěšnějších uchazečů. „Kdyby kraj „zavelel“ a byla stanovená hranice, přes kterou „nejede vlak“ a já jsem pro, pak by bylo vše jednodušší a ke studiu by se nedostali studenti, kteří tu nemají co dělat,“ povzdechl si.

Ovšem kapacita gymnázií v Libereckém kraji je nižší, než je průměr v jiných krajích v republice,proto se taková hranice zatím nestanovila.

V Novém Boru otevírají jednu třídu, což znamená 30 žáků. „Ve sporných případech bereme až 33 žáků na třídu, což nám stanovil kraj,“ prozradil Janás.

On sám doporučuje zájemcům vyzkoušet si testy během Dne otevřených dveří, popřípadě je trénovat doma. Žádné přípravné kurzy škola nepořádá.

„V minulosti jsme dělávali přípravné kurzy, ale všichni zájemci, kteří jimi prošli, dali přednost jiným gymnáziím,“ řekl zklamaně Janás.

Počet zájemců oproti loňsku vzrostl z 56 na 81.

Gymnázium v Novém Boru bylo obnoveno po delší přestávce v roce 2008. „Jsme klasické gymnázium, nabízíme od 2. ročníku studentům možnost profilovat si vlastní cestu, 99,9 % pokračuje ve studiu na vysokých školách. Nabízíme výuku až 4 jazyků. Studenti jsou velmi úspěšní a mají od nás velmi dobré základy pro další studium. Již máme absolventy medicíny, filozofické fakulty, pedagogické fakulty. Jedna bývalá studentka u nás učí angličtinu a hudební výchovu,“ vysvětlil ředitel a dodal, že trochu bojují se skutečností, že byli původně sklářskou školou.

Naopak nejhorší výsledky měli v českém jazyce žáci základních škol hlásící se na Euroškolu Česká Lípa – průměrně zvládli testy na 44 %. V matematice se nedaří uchazečům na Střední zdravotnickou školu a Střední odbornou školu v Česká Lípa – ti zvládají testy v průměru jen na 24 %.