V pondělí 4. ledna se do lavic vrátí pouze žáci 1. a 2. stupňů základních škol. V Libereckém kraji bude pro děti hasičů, zdravotníků a policistů mezi 4. a 10. lednem otevřeno devatenáct škol a školských zařízení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Doplní je potomci zaměstnanců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností či Krajského úřadu Libereckého kraje. Vládní usnesení dává za povinnost zajistit péči o děti od tří do deseti let, rozhodnutí hejtmana tuto věkovou hranici posunulo ještě výš a vztahuje se tak i na děti do třinácti let. Provoz škol je stanovený v rozmezí od šesti hodin ráno do osmé večerní, maximální počet dětí ve skupinkách je třicet. „V současné složité době je to již poněkolikáté, co pro děti rodičů, kteří v nouzovém stavu pomáhají ostatním, zajišťujeme školní péči,“ řekl hejtman Martin Půta.