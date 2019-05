Tato etapa výzkumu bude sloužit ke zpřesnění výsledků průzkumu provedeného loni. Loňský průzkum odhalil v ploše náměstí zbytky budov a nyní je potřeba jeho výsledky upřesnit a zjistit, v jakých hloubkách se zbytky budov nacházejí. Tento průzkum je důležitý pro projektovou přípravu budoucí rekonstrukce náměstí, protože projektant bude muset při návrhu řešení rekonstrukce zajistit, aby historicky cenné pozůstatky původních staveb nebyly poškozeny.

„Archeofyzikální výzkum musí být proveden na prázdném náměstí bez provozu vozidel, který by rušil citlivé měřicí přístroje. Proto jsme přistoupili k úplné uzavírce náměstí se zákazem parkování. Tak, aby byl zásah do chodu města co nejmenší, byl pro provedení výzkumu vybrán víkendový termín,“ vysvětluje mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Náměstí bude uzavřeno od sobotní 7. hodiny ranní, ukončení se předpokládá v neděli 19. května v odpoledních hodinách