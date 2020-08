Skupina Tutti Frutti letos otevře i kurzy moderního tance. Zápis bude v září

Nové členy bude do svých řad hledat úspěšná českolipská taneční skupina Tutti Frutti. Společně s DDM Libertin Česká Lípa chystá na 7. září zápis do skupin všech věkových kategorií od těch nejmenších dětí až po seniory, což jsou ve světě tanečníků zájemci starších 25 let.

Taneční skupina Tutti Frutti diváky rozproudila. | Foto: Deník / Jiří Jelínek