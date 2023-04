Na maličkém hřbitůvku v obci Slunečná připomíná Vlastimila Brodského jen dřevěný kříž.

Hrob Vlastimila Brodského, Slunečná 2023. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Byla sobota 20. dubna 2002 a „Bróďa“, jak Vlastimilu Brodskému říkali přátelé, ukončil svůj život u své milované chalupy ve vsi Slunečná na Českolipsku. Na zdejším hřbitově je pochován. Ještě den před 21. výročím od tragédie působil hrob s jeho ostatky opuštěně.

Do vsi mezi Českou Lípou a Novým Borem jezdil oblíbený herec na chalupu, která dnes již nestojí, dlouhá léta. Pravidelně, bez ohledu na počasí, kdykoliv a často. Právě tady také podlehl těžkému zranění, které si sám způsobil pistolí, ještě před příjezdem záchranky. Bylo mu jednaosmdesát let.



„Zlatý, upřímný člověk, nad nikoho se nepovyšoval. Stále na něj myslíme, já každý den chodím kolem místa, kde byla jeho chalupa, od které mi svěřil i klíče, pomáhala jsem mu s nákupy, pokud potřeboval,“ svěřila se někdejší sousedka i pomocnice Marie Šourková. „O smrti sice rád často mluvil, a tak jsem toto téma už nebrala příliš vážně, spíše jako černý humor,“ vzpomínala.

Jak připustila, soused se nejspíš opravdu trápil stářím a zdravotními problémy. Stav se zhoršil po mozkové mrtvici, která Brodského ve Slunečné zastihla během Velikonoc. „Už to nebyl on a evidentně se necítil dobře, těsně před smrtí odvezl milovaného psa Huga na hlídání do Sloupu, v tu chvíli mě ale nenapadlo, co zamýšlí,“ uvedla Marie Šourková. Stálí i víkendoví obyvatelé obce Vlastimila Brodského nevnímali jako celebritu, hvězdu, ale jako chalupáře, dobrého souseda a člověka. S jeho náhlou smrtí se po 20. dubnu 2002 dlouho vyrovnávali. Pohřeb se uskutečnil v České Lípě za účasti davů.

„Pamatuji si ho jako laskavého pána, lidem se tu nevyhýbal. Jeho smrt jsme si vůbec nedokázali vysvětlit, chvíli jsme mysleli, že ho někdo zabil,“ řekla Deníku Alena Zajícová. Vlastimil Brodský byl známý například z filmů Ostře sledované vlaky, Rozmarné léto, Všichni dobří rodáci, Noc na Karlštejně, Babí léto, za který obdržel cenu Českého lva 2001, a mnoha dalších. Lidé ho znali rovněž z mnoha televizních her a seriálů. Za celoživotní mistrovství na divadelní scéně získal i cenu Thálie. Jeho hlas osobitý zněl v dabingu, nebo v řadě rozhlasových her. Věhlasný se stal také jako skřítek Hajaja.