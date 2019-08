Po úspěchu iniciativy za zákaz kožešinových farem v ČR zaměřil spolek svou pozornost na klecové chovy. „Slepice v klecových chovech zažívají peklo. Nemohou roztáhnout křídla, nemohou se proběhnout. Celý svůj život stráví v drátěné kleci, ze které není úniku. Je potřeba se do toho opřít a zakázat klecové chovy zákonem,“ řekl předseda organizace Marek Voršilka s tím, že by zákon rádi prosadili ještě během letošního roku.

Na iniciativu obchodní řetězce zareagovaly prohlášením, že s prodejem vajec klecových chovů skončí nejpozději do roku 2025. „Vzhledem k aktuálním možnostem českých dodavatelů se jedná o cíl, na kterém musíme pracovat společně. Věřím však, že se nám to do roku 2025 podaří,“ řekl Michal Farník, jednatel společnosti Lidl odpovědný za sortiment.

POSTUPNÉ ZMĚNY U ŘETĚZCŮ

Postupně se připojily i další řetězce. K Lidlu se přidaly Tesco, Penny Market, Globus, Kaufland a Rohlík.cz. „Zavázali jsme se do roku 2025 vyřadit z naší nabídky klecová vejce, a to se nám průběžně daří. Naposledy letos v květnu jsme čtyři druhy klecových vajec nahradili podestýlkovými a jeden druh velikosti M6 jsme zcela z nabídky vyřadili,“ shrnula změny v Globusu jeho mluvčí Rita Gabrielová. Největšího úspěchu dosáhly online supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz, oba klecová vejce vyřadily z nabídky v polovině letošního roku.

Na změnu přístupu museli zareagovat čeští drůbežáři, aby své chovy začali přestavovat na bezklecové typy. „Aktuálně je v klecích asi 83 procent slepic, alternativně je tedy ustájeno zhruba 17 procent slepic,“ řekla Deníku předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Na základě informací od velkých chovatelů očekává, že do konce letošního roku se bude šetrnějším způsobem než v klecích chovat asi 40 procent slepic.

FARMÁŘI PŘECHÁZEJÍ NA PODESTÝLKU

Obránci zvířat s drůbežáři komunikují a připravují doporučení pro přestavbu. Nicméně většina drůbežářů se rozhodla přejít z klecového chovu na podestýlkový. „Žádný chov není ideální, avšak klecový je zcela nejhorší. V kleci jsou slepice namačkané na sebe, jsou ve stresu a projevuje se mezi nimi zvýšená agresivita, jelikož nemají dostatek prostoru. Na podestýlce získává slepice více prostoru, může alespoň roztáhnout křídla. Samozřejmě ani podestýlkový chov není nejlepší varianta, ale s ohledem na přirozené potřeby slepic je lepší než klecový,“ doplnil PR koordinátor OBRAZu Ivo Krajc.

Dodavatelé technologií pro chov slepic zaznamenali v poslední době zvýšenou poptávku po alternativním typu ustájení, což jen dokazuje, že změna skutečně probíhá. „Klecové systémy se už v podstatě neprodávají, jen voliérové. U menších chovatelů zaznamenáváme i zvýšený zájem o typy chovu s volným výběhem,“ popsal situaci obchodní zástupce firmy Big Dutchman Jan Šašek.

Po zveřejnění záběrů markety zareagovaly na vlnu společenské nevole a donutily tak drůbežáře k přestavbám. „Podle agentury Median chtějí zákaz klecových chovů tři čtvrtiny Čechů, protože si nepřejí, aby slepice žily namačkané v klecích. Teď už zbývá přesvědčit jen politiky. O to se nyní v rámci naší kampaně snažíme,“ konstatoval Voršilka.

SLEPIČÍ TOUR

Letos na přelomu května a června proběhla kampaň Slepičí tour, do které se zapojily i veřejně známé osobnosti jako herečka Patricie Solaříková, zpěvák Ben Cristovao či kuchařka Kamu. „Kampaň představovala způsob, jak ukázat, že o zákaz klecových chovů slepic usiluje celá republika. Za kampaní stály konkrétní tváře na konkrétních místech. Podařilo se nám zviditelnit téma klecových chovů nejen u politiků a médií,“ doplnila zástupkyně produkčního týmu tour Jana Menčíková.

Do Slepičí tour se zapojili i dobrovolníci z Libereckého kraje. Ti měli na starost plyšovou slepici Filipku, jejíž patronku byla herečka známá z nekonečného seriálu Ulice. Šanci seznámit se s danou problematikou nabízí Autocamp Sedmihorky, kde vykoupili padesát slepic z klecových chovů, aby poukázali na problém zvířat žijících v nedůstojných podmínkách. V Nudvojovicích u Turnova dále nabízejí možnost komunitního chovu slepic.

Slepičí tour uvítala i koordinátorka lokální pobočky OBRAZu v Liberci Veronika Hlavatá. „Uvítala jsem tento nenásilný způsob, jak poukázat na problematiku klecových chovů,“ svěřila se. Navíc ve středu 7. srpna v 15:00 se náměstí Dr. E. Beneše v Liberci změní na klecový chov. Členové liberecké skupiny budou upozorňovat na podmínky hospodářských zvířat v klecových chovech a sbírat podpisy na iniciativu Konec doby klecové. „Akci jsme se rozhodli uspořádat, abychom upozornili na kruté podmínky, ve kterých chováme miliony zvířat po celé EU. Jejich každodenní realitou jsou holé drátěné klece a my máme nyní možnost to změnit. Neměli bychom tuhle příležitost promarnit,” popsala smysl akce Veronika Hlavatá.