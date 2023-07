„Od rána do večera se stroje ani my nezastavíme. Na Benátskou jsme zatím připravili 50 pětilitrových vaniček, a pokud by byla potřeba dalších, zajedu si pro ně do Mimoně,“ říká Ivana Jablonovská. Zmrzlina je jejím osudem už přes dvě desítky let, začínala s ní ve Stráži pod Ralskem, pak z osobních důvodů zakotvila v Mimoni, na místě s pěkným výhledem na kopec Ralsko.

V létě se Zmrzlinárna Ralsko u mimoňského sídliště Pod Ralskem stává až turistickou atrakcí. Umí totiž nabídnout nejen okolo stovky druhů zmrzliny, ale také oblíbené turistické vizitky a deníky. Ve velkém putuje její produkce například do Liberce, Brna či do Milovic. Se zmrzkou se nyní poprvé vypravuje i na hudební festival Benátská noc v Liberci.

V bezlepkové zmrzlině najdete dřeň jahody, borůvek, meruňky a lesních plodů. „Lidé mají hodně alergií na všechno možné, na mléko i pečivo, chtějí bezlepkové zmrzliny. Máme pro ně i bezlepkové kornouty. Už i malé děti trpí alergiemi, nemohou tohle a tamto, tak přijdou vhod sorbety s kousky ovoce a bez přidaného cukru, ideální osvěžení pro letní počasí,“ zmiňuje paní šéfová.

Z přebohatého výběru zmrzlin prý nejvíce „frčí“ slaný karamel. „Ten je úplná topka, nevím, proč tomu tak je. Ten náš je výrazný, barva i chuť. Včera tady byla paní z Prahy a říkala, že miluje slaný karamel, obchází zmrzliny po Praze a ochutnává ho, ale tak dobrý jako náš neměla. To mě pak zahřeje u srdíčka,“ svěřuje se Jablonovská. „Slaný karamel se drží na vrcholu dlouho a doufám, že trend vydrží. Není den, abychom ho nedělali, a všude slaví úspěch,“ dodává.

Kromě všeobecně známých a klasických zmrzlin je ve Zmrzlinárně Ralsko k dostání škála rarit jako například šafránová, koprová, maková, chlebová, batátová, svíčková, máslová, pivní, čabajková, zmrzlina s přídavkem Matcha čaje, kakaová zmrzlina s chili, zmrzlina s balkánským sýrem nebo zmrzlina s kremžskou hořčicí. Také štrúdlová, křenová, mátová s čokoládou, s příchutí turecký med nebo lískový ořech, marcipán, anýz, kaštan. Už pěknou řádku z nich má zmrzlinářka zaregistrovanou jako užitný vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Koho lákají ryze ovocné, sáhne třeba po angreštové, borůvkové, švestkové, z granátového jablka, žlutého či červeného melounu, z kiwi nebo hroznového vína. Dospělí si mohou dopřát i zmrzlinu s alkoholem, v nabídce jsou slivovicová, ginová, rumová i pivní. „Na ingrediencích nelze šetřit, takže čabajkovou máte opravdu z čabajky, loštické tvarůžky jsou z loštických tvarůžků, česnek z česneku, ovocné sorbety z mraženého nebo čerstvého ovoce od prověřeného dodavatele,“ komentuje Ivana Jablonovská.

Za své zmrzliny obdržela i veřejná ocenění. V roce 2020 získal její borůvkovo-tvarohový dort značku Regionální potravina Libereckého kraje. Loni pak v soutěži Regionální českolipský výrobek roku získala 2. místo s malinovým sorbetem.

Kde si dát dobrou zmrzlinu na Českolipsku?



Kafe Laky, Česká Lípa, U Vodního hradu 2975

Kolik stojí porce: 30 Kč

Proč ji doporučujeme: Zmrzliny vyrábějí sami. Ovocné z čistého ovoce, smetanové z mléka a vysokoprocentní smetany s přidáním kvalitních přísad jako ořechy, pistácie, kokos a jiné. Snaží se experimentovat s chutí, a tak vznikají zmrzliny, které v Lípě jinde nekoupíte. Přidávají minimum cukru, mají též zmrzliny bezlaktózové i bezlepkové. Navíc pražírna čerstvé výběrové kávy.



Stará Lada, Česká Lípa, u silnice I/9

Kolik stojí porce: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Oblíbená zastávka motoristů u výjezdu z města na Nový Bor. Žádaná je tu jogurtová, vanilka, hruška, jahoda. Za ochutnání stojí novinka „exotika“ i modrá smetanová. Otevřeno od 9 do 18 hodin.



U leknínu, Břehyně

Kolik stojí porce: 36 Kč

Proč ji doporučujeme: Stánek s točenou zmrzlinou u silnice z Doks na Mimoň je vyhledávaným cílem místních i turistů už celé roky. Na výběr je každý den osm druhů zmrzliny, které vám tu namixují podle přání, klidně všechny do jednoho kornoutku. Otevřeno je ve všedních dnech od 11 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.



Zmrzka U Buřtu, Pihel – u silnice I/9

Kolik stojí porce: 33 Kč

Proč ji doporučujeme: Dobré osvěžující druhy citron, pomeranč, višeň. Umí i vlastní speciály jako slaný arašíd nebo lotusovou zmrzlinu či alkoholové „Mojito“. K dispozici příjemné posezení a malé dětské hřiště.



Bistro U Strnada, Lipové náměstí 102, Doksy

Kolik stojí porce: 39 Kč

Proč ji doporučujeme: Původně vyhlášené bistro se od jara zaměřuje jen na domácí točenou zmrzlinu, kterou si tu vyrábí nejen z čerstvého ovoce. Na výběr jsou každý den tři příchutě. Oblíbené jsou vedle ovocných třeba mascarpone, ořech, vanilka, cappuccino nebo eskymo. Výdejní okénko je otevřené každý den od 12 do 21 hodin.



Zmrzlinárna Mimoň, Sídl. Pod Ralskem 636 Mimoň

Kolik stojí porce: 30 Kč

Proč ji doporučujeme: Nejširší nabídka řemeslně vyráběné zmrzliny, během sezony až 100 druhů. Včetně bezlepkové, bez cukru, bez mléka ad. Možnost posedět i zaparkovat. Otevřeno celoročně a denně od 9 do 17 hodin.