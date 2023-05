Třicet jedna velkých hnědých kontejnerů je v rámci pilotního projektu rozmístěno ve vytipovaných lokalitách v České Lípě. Prvních devět nádob bylo umístěno do ulic v roce 2021, a to k bytovým domům v blízkosti ulice 5. května. K nim se v roce 2022 přidalo dalších třináct na sídlišti Holý vrch, letos přibylo dalších devět nádob na sídlišti Slovanka.

Černý kontejner je na směsný odpad, hnědý na bioodpad. | Foto: město Česká Lípa

Cílem tohoto projektu je ověřit si čistotu vytříděné suroviny na sídlištích, což znamená, zda i na sídlištích lze kvalitně tuto surovinu třídit bez příměsí dalších surovin, které do tohoto kontejneru nepatří. Město začalo schopnost občanů kvalitně třídit bioodpad v roce 2021.

„Dosud byly některé z velkých biokontejnerů černé s hnědým víkem. Ve spolupráci se svozovou firmou město v průběhu května vymění všechny velké biokontejnery za celohnědé aby nemohlo snadno dojít k záměně s běžnou černou popelnicí na směsný odpad. Kontejnery budou opatřeny velkými samolepkami s informacemi o tom, co do popelnice na bioodpad patří a co ne,“ uvedl místostarosta České Lípy Jakub Mencl.

Více o projektu mluví místostarosta Jakub Mencl v nejnovějším díle Českolipského magazínu

Zdroj: Youtube

Rostlinný bioodpad totiž podle pravidelných analýz odpadů tvoří v České Lípě více jak třetinu hmotnosti odpadu odkládaných do velkých černých popelnic. Aby město snížilo množství odpadů odkládaných na skládku, je nutné zpřístupnit občanům další možnosti třídění. Právě rostlinný bioodpad je vhodný kandidát na další zpracování. Z malých (120 litrů) i velkých (1100 litrů) hnědých popelnic se v roce 2022 podařilo svézt více jak 820 tun bioodpadu.

Mapa rozmístění kontejnerů na bioodpad v České Lípě.Zdroj: město Česká LípaBiologicky rozložitelný odpad, který mohou trvale žijící obyvatelé České Lípy zdarma odkládat již několik let také ve sběrném dvoře v ulici 5. května, by se tak postupem času mohl stát v České Lípě další běžně tříděnou složkou, která podobně jako sklo, papír, plasty, tetrapackové nebo kovové obaly nebude končit v kontejneru nebo popelnici na směsný komunální odpad, ale ve speciální nádobě. Odtud pak může putovat na další využití do kompostárny, a nikoliv do spalovny. Do jaké míry se zavedení kontejnerů na bioodpad v České Lípě osvědčí, prověří pokračování pilotního projektu.

Sezónní svoz bioodpadu probíhá v České Lípě od roku 2008. V období od března do konce listopadu se každoročně odváží rostlinný bioodpad z více jak dvou tisíc 120litrových nádob u rodinných domů. Kvalita získané suroviny je výborná a dále se zpracovává v kompostárně v Žizníkově případně v Mimoni nebo Volfarticích a nekončí tak zbytečně a draze na skládce.

Co patří do hnědé popelnice na rostlinný bioodpad?



z domácnosti:

• ovoce a zelenina, slupky, jadřince, pecky z ovoce

• zbytky pečiva a obilovin

• čajové sáčky a kávová sedlina

• skořápky od vajec a ořechů

• zvadlé květiny a listy, zemina z květináčů

• popel ze dřeva, stará zemina

• piliny po morčatech, křečcích a dalších hlodavcích



ze zahrady:

• tráva, listí, plevel, košťály, zbytky rostlin

• substrát a zemina z květináčů

• drny se zeminou (bez kamení)

• větvičky, dřevní štěpka a drť

• čisté piliny a hobliny

• čisté seno nebo sláma

• kůra, jehličí a šišky



Biologický odpad nevhazujte do nádob v igelitových sáčcích



Do hnědé popelnice na bioodpad nepatří:

• zbytky masa, kostí a kůže

• fritovací olej či tuky

• rostliny napadené chorobami

• zbytky potravin živočišného původu

• veškerý další odpad, který patří do jiných nádob na tříděný odpad či do kontejnerů na směsný komunální odpad