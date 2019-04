Pro vstup do manželského svazku je 96 procent z dotázaných. Vyplývá to z průzkumu mezi lidmi z LGBT komunity (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby pozn. red.), který zorganizovala Kancelář veřejného ochránce práv ombudsmana.

Co je důvodem? Ačkoliv už od roku 2006 u nás platí institut registrovaného partnerství, který gayům a lesbám dává možnost například dozvědět se informace o zdravotním stavu partnera, stejná práva jako manželské dvojice zdaleka nemají.

MANŽELÉ VS. PARTNEŘI

„Registrovaní partneři jsou proti manželům znevýhodněni při dědictví a nemají nárok na vdovský či vdovecký důchod. Nemohou si společně osvojit děti ani se nemohou stát jejich společnými pěstouny,“ vysvětlila při posledním projednávání návrhu ve Sněmovně poslankyně za Liberecký kraj Jana Pastuchová (ANO). Jedna z 46 předkladatelů návrhu zákona manželství pro všechny.

Nejde ale jen o majetek či společnou výchovu dětí. „Uzavření partnerství jsme brali opravdu jako významnou životní událost. Pozvali jsme svědky, ale na matrice nám řekli, že nejsou potřeba. Bylo to pro ně trapné. Nedůstojné bylo i to, že obřad trval asi minutu a půl,“ popsal Ondřej. Nehledě na to, že partnerství mohou páry uzavřít pouze na vybraných matrikách. V Libereckém kraji například jen v Liberci.

ZÁKONODÁRCI OTÁLEJÍ

Podobný zákon už byl bez problémů přijat v řadě zemí Evropy i USA. V Česku nad ním hloubají zákonodárci už v druhém volebním období. Zatím bez výsledku. Návrh předložili zástupci všech stran zastoupených v parlamentu s výjimkou SPD, ODS a KDU-ČSL. Podporují ho však jen jednotlivci.

Jednotně pro návrh chtějí hlasovat pouze Piráti. Jejich zástupce za Liberecký kraj poslanec Tomáš Martínek byl také jediným ze všech osmi pozvaných poslanců, který se zúčastnil veřejné debaty na toto téma v Liberci. Ve městě, kde před dvěma lety odstartovala i kampaň za rovnoprávné manželství s názvem Jsme fér a jehož obyvatelé se podle průzkumů staví k problematice nejotevřeněji.

„Jako liberální demokrat jsem proti všemu, co diskriminuje nějakou skupinu obyvatel,“ vyjádřil se poslanec Martínek, který na debatu do Liberce dorazil z České Lípy. Nedomnívá se, že by zákon jen tak prošel. Podle něj se v diskuzi používá příliš „argumentačních faulů“.

Poslanci ale zřejmě málo naslouchají voličům. Manželství pro všechny fandí podle průzkumu společnosti Median a dalších dvou agentur 61 procent Čechů, což je přibližně 5,2 milionu lidí. Podle dalšího z krajských zástupců ve Sněmovně, poslance Petra Pávka (STAN), může být kamenem úrazu pro poslance i jejich vlastní lenost. „Jde totiž o velké množství zákonů, které se týkají pojmu manželství a které by se znovu musely otevřít,“ tvrdí Pávek.

Jenže je to přesně naopak. „Pokud by se uzákonil pojem manželství, pak by se to naopak promítlo do celého občanského zákoníku. Upravit by se musela pouze ta znění, kde se mluví o manželství jako svazku muže a ženy,“ uvedl právník Petr Kalla, který se zabýval dopadem legislativních změn.

Bývalý starosta Jindřichovic pod Smrkem by sám byl v případném hlasování „pro“. Ovšem s výhradami. „Pro hovoří množství dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech, které by se tím dostaly do rodinné nebo pěstounské péče,“ vysvětlil Pávek. Jinak je i on podle svých slov zastáncem tradiční formy manželství.

KONZERVATIVNÍ POSTOJ

Stejně jako jeho stranický kolega Jan Farský. „Oni si to nevybrali, neměli by proto být jako občané druhořadí. Jsem pro, aby byli rovnoprávní ve všech oblastech. Ale mám problém s pojmem manželství, v tom jsem konzervativní,“ uvedl Farský. Je proto připraven schválit všechny zákonné úpravy vedoucí ke zrovnoprávnění partnerských a manželských svazků, pokud se neoznačí pojmem manželství.

Proti se vyjádřil i poslanec za ODS a bývalý jablonecký primátor Petr Beitl. „Statut manželství chápu jako spojení muže a ženy za účelem založení rodiny jako základního kamene státu. Uvědomuji si samozřejmě komplikovanost životních situací, do nichž se partneři stejného pohlaví ve vztahu k úřadům a dalším institucím dostávají, a jsem připraven diskutovat o návrzích, jakým by se práva párů jedinců různých i stejných pohlaví mohla narovnávat,“ dodal.

Na otázku, zda by se rozhodoval stejně v případě, pokud by se dotýkal jeho blízkého okolí, uvedl, že je to bezpředmětné, neboť má mezi gayi a lesbami velmi mnoho dobrých přátel.

HLAVNÍ JE DISKUZE

K diskuzi o návrhu zákona se Poslanecká sněmovna má vrátit znovu v dubnu. Podle Adély Horákové z iniciativy Jsme fér je právě v tuto chvíli veřejná diskuze zásadní. „Pro většinovou společnost je přijetí takového zákona naprostá změna a my to respektujeme. Proto je důležité o tom mluvit. Setkávat se a vysvětlovat na osobních příkladech, co nás k této iniciativě vede, proč je to pro nás důležité,“ sdělila Horáková. „Někteří z těch lidí, kteří nás dnes podporují, byli také kdysi proti. Chceme veřejnost i poslance informovat. Dál už je to na nich,“ dodala.

Podle poslance Ivana Jáče z hnutí ANO jde o velmi citlivou a intimní věc, o které není příliš ochotný diskutovat. „Vyslechnu si názory z obou stran a podle toho se rozhodnu,“ reagoval. Osobní příběhy konkrétních lidí ho prý příliš neovlivní. „Nejsem nemluvně, aby mi to musel někdo přetlumočit, rozhodnu se sám,“ uzavřel.

K tématu se poslanci mají vrátit znovu příští týden. Podle Farského bude debata trvat nejméně rok. Do hry vstoupí ještě senátoři a následně prezident republiky. Ten se ale už loni vyjádřil proti.