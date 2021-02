Údržbu tratí, jež vedou hlavně po lesních cestách nebo loukách s členitým terénem, tam má už řadu let na starosti běžkařský oddíl Ski Polevsko. Jeho předseda Jan Šmíd přibližuje, že počet lidí, který upravené stopy vyhledává, se v poslední době zvýšil. Řada z nich totiž v době uzavřených sjezdovek vyměnila sjezdové lyže za běžky. Jiní zase kvůli omezeným možnostem trávení volného času běžky oprášili po dlouhých letech.

„Na provoz a údržbu tratí nám přispívá Liberecký kraj a také Svazek obcí Novoborska a další obce. Bez této pomoci by to nešlo,“ vysvětluje Jan Šmíd.

Přispět oddílu mohou také samotní běžkaři jakoukoli částkou na jeho účet. „Spousta z nich to dělá a my jsme za to moc rádi. Přece jen ta údržba něco stojí,“ říká předseda.

Stopy na tratích udržuje tým Ski Polevsko pomocí skútrů, což je poněkud náročnější, než je projet rolbou.

Stejně jako na jiných horách, i v těch Lužických občas dochází ke konfliktům mezi běžkaři a chodci. Ne všichni pěší totiž respektují nepsané pravidlo o nevstupování do bílých stop. „Snažíme se to chodcům vysvětlovat, většina z nich to chápe. Pak se ale najdou tací, kteří v upravených trasách venčí i psy,“ popisuje Jan Šmíd.

Kromě Lužické magistrály, která je páteřní tratí tamních hor a spojuje Kamenický Šenov a chatu Luž, mohou běžkaři využít také několik dalších okruhů, jež jsou na magistrálu většinou napojené. Nacházejí se jak u Polevska, tak i u obcí Prysk, Prácheň, Kamenický Šenov, Nový Oldřichov, Kytlice, Nový Bor, Cvikov a Horní Světlá.

Při dobrých sněhových podmínkách tu je k dispozici až sto kilometrů tratí upravených pro klasický styl. Na své si na Polevsku však přijdou také vyznavači bruslení na běžkách. Tříkilometrový okruh tam vede po loukách a pláních nad vlekem okolo Polevského vrchu.

Virtuální Polevská lyže

Ski Polevsko je známé také pořádáním několika tradičních závodů, z nichž je asi nejznámější Lužická třicítka. Kvůli koronavirovým opatřením se nyní ale konat nemohla. „Uspořádali jsme alespoň virtuální závod Polevská lyže. Registrovaní závodníci ho mohli absolvovat individuálně kdykoli od 16. do 24. ledna,“ dodává Jan Šmíd.

Zdroj: Deník/Michaela RozsypalováNovinkou, kterou Ski Polevsko běžkařům nabízí, je oboustranná mapa Lužických hor s vyznačenými trasami. Na jedné straně je vyznačená oblast Novoborska a okolí Polevska včetně části cyklostezky Varhany a první poloviny Lužické magistrály od Práchně na Novou Huť. Na druhé straně je pak oblast Cvikovska a okolí Luže včetně Lužické magistrály od Nové Hutě po Myslivny pod Luží. Mapy nechala vytvořit destinace Lužické a Žitavské hory ve spolupráci se Ski Polevsko a finančně je podpořil Liberecký kraj. K dispozici budou postupně v informačních centrech v regionu. Už teď si je ale zájemci mohou vyzvednout v zádveří lyžařské boudy na Jedličné.

Mnohem smutnější pohled než na tratě, kde se míhají nadšení běžkaři, je však na zasněženou sjezdovku a stojící vlek polevského Sportovního areálu. Majitel Petr Správka zůstal na jeho údržbu sám. Dvacítku zaměstnanců, kteří tu v zimě za běžných okolností pracují i v rámci lyžařské školy, musel propustit.

„Lidé chodí na sjezdovku neustále, nemá cenu je vyhánět. Někdy jich tu bývá i kolem pěti set. Nikdo z nich nemá roušku ani respirátor. Pokud bychom mohli mít otevřeno, tak jsme schopni veškeré hygienické podmínky včetně rozestupů nastavit. Tato situace je pro nás likvidační,“ trápí Petra Správku.

Slibované státní kompenzace za znemožnění podnikání, do kterého investoval vylepšením areálu, nedostal. „Stále na nic nemáme nárok a to už jsme půl roku zavření. Nedostal jsem ani kompenzace pro zaměstnance, protože kvůli investicím jsem byl ve ztrátě,“ říká majitel areálu.

Ještě před 15. lednem, kdy stát přislíbil otevření vleků, začal zasněžovat a připravovat se na návštěvníky. Půlmilionové náklady, které na to vynaložil, ale přišly vniveč. V sobotu dopoledne si sníh na kopci vedle vleku užívá jen dvojice na snowboardech. Další, například sáňkaři pak přichází na kopec později.

Veselo není ani majitelům a provozovatelům tamních restaurací a penzionů. I ty nyní zejí kvůli vládním nařízením prázdnotou.

Majitel Chalupy pod kostelem Martin Neužil v ní obvykle nabízí ubytování lyžařům i turistům. Nyní je ale musí odmítat. „O státní kompenzace jsem si nežádal, protože mám ještě jiné zaměstnání. Uvažuji ale, že to letos zkusím. Počítal jsem s tím, že se vleky i penziony otevřou, ale podmínky se ještě zpřísnily,“ poznamenal Neužil.

Prázdnotou zeje také Penzion Na Křižovatce uprostřed obce. Funguje tu pouze výdejní okénko restaurace. „Nějaké kompenzace, co dostaneme, nám nestačí pomalu ani na nutný provoz. Nevím, jak dlouho to ještě vydržíme. Lidé nám volají, ptají se na možnost ubytování a snaží se to nějak obejít, ale já si nedovolím to riskovat. Nově se smí ubytovat jen lidé na služebních cestách, ale kdo vám pojede na Polevsko na služební cestu?“ ptá se provozovatel Ladislav Blízek.

Zdroj: Deník/Michaela Rozsypalová

Penzion s restaurací převzal teprve loni v létě a během krátké sezony, kdy ještě mohl mít otevřeno, příliš vydělat nestihl. „Nechci být pesimistický a stěžovat si, ale pokud to bude stále jako na houpačce, tak to neustojíme,“ doplňuje.

Vládní nařízení od soboty 30. ledna ještě zpřísnila podmínky na sjezdovkách a v penzionech. Ubytovací služby mohou využít jen lidé na služebních cestách bez rodinných příslušníků. Musí se také prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele. Lanovky a vleky nemohou nově kromě lyžařů vozit ani pěší.

Policisté v Libereckém kraji se ale po zpřísnění na kontroly dodržování ve velkém nezaměřili. Informovala o tom mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová. „Žádné speciální cílené akce nechystáme. Dodržování vládních nařízení budeme kontrolovat v rámci běžného výkonu. Budeme reagovat na jednotlivé podněty, nebo pokud si policisté sami něčeho všimnou. V případě, že k porušení dojde, budeme to řešit a dál oznamovat správnímu orgánu,“ uvedla mluvčí policie.

Dále také informovala, že policisté v Libereckém kraji za leden zkontrolovali více než 9,5 tisíce subjektů. Mezi nimi jsou například obchody, restaurace ale i jednotlivci. Při tomto počtu kontrol policisté zjistili jen přibližně 560 porušení nařízení, do kterých patří například i nenošení roušek.