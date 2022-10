„Hrůzy války prožíváme společně denně. Nelze před tím uniknout. Je to blízko. Žádný film válku nezastaví. Kéž by to šlo… Jsem si ale jistý, že má smysl si zbytečnost válek připomínat,“ zdůraznil českolipský režisér a scénárista. Jak prozradil, jemu je ve filmu velmi blízké vyprávění tří žen a jednoho muže, kteří díky svým životům podél hranice získali moudrost a nadhled. „Jejich slova jsou upřímná a uvěřitelná… a bohužel aktuální. Jsem jim opravdu vděčný za otevřenost a věřím, ze vás zaujmou stejně jako mě,“ dodal Živec.

Film Hranice vznikal během letošního roku a podíleli se na němn také studenti varnsdorfského gymnázia, odborným garantem byla historička Klára Mágrová.

