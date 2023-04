Kdy jste s novou službou začali, co podnítilo její vznik?

Centrum pro pečující v Novém Boru je služba odborného sociálního poradenství. Vznikla v říjnu 2022. Vedla k tomu potřeba a zjištění, že o pečující, kteří jsou opomíjenou skupinou v rámci sociálních služeb, není vůbec postaráno, což platí i celorepublikově. Vnímáme, jak pečující jsou už mnohdy psychicky vyčerpaní, sociálně izolovaní. Proto jsme se rozhodli tento stav alespoň tady u nás změnit a v novém centru se snažíme pečujícím cíleně ulevit a zlepšit tím kvalitu jejich života. Je třeba připomenout i fakt, že pro nás není věkově omezená cílová skupina, o kterou se pečující rozhodnou starat. Může se jednat i o rodinu, které se narodí zdravotně postižené dítě.

Jak služba probíhá, co lidem nabízíte především?

Probíhá ve dvou rovinách, a to ambulantní a terénní. Pomoc nabízíme zdarma. Na základě domácí návštěvy nabídneme kompletní balíček šitý na míru konkrétní rodině. Vybereme a zajistíme vhodnou sociální nebo zdravotní službu, ošetřovatelské a kompenzační pomůcky. Protože s nemocí či nemohoucností se pojí výdaje, pomůžeme s administrací dávek a při jednání s pojišťovnami, ale i s uzpůsobením domácnosti, aby jim lépe vyhovovala. Také zprostředkujeme kontakty s lékaři a odborníky, jako jsou výživoví poradci, psychoterapeuti a podobně. Od dubna letošního roku máme k dispozici pro klienty půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jsme připraveni všem poskytnout krátkodobou, jednorázovou pomoc, ale také dlouhodobé provázení.

VIDEO: V Mimoni oslavili velikonoční svátky. Vystoupil folklorní soubor Šafrán

V čem se lišíte od běžného sociálního poradenství?V řadě rovin. Když mě někdo osloví, nepůjde jenom o předání telefonních čísel, ale sama ověřím, zda požadované služby, pomůcky, věci, kapacity jsou aktuálně k dispozici a podobně. Snažím se jim pomoci cíleně, jdu k nim domů, kde se podívám, co je potřeba. Snažím se to lidem vyřídit a pomoci.

Petra Hantychová vede na Novoborsku Centrum pro pečující.Zdroj: Deník/Petr PokornýLze definovat pojem „pečující“?

Jde o spoluobčany, kteří pečují o někoho s postižením nebo nemocí, ale mají také své potřeby, které v tomto životním období zůstávají nenaplněné, neuspokojené, ani se jim vlastně nikdo nevěnuje. Do role pečujícího nastupuje matka, otec, dcera, syn, přítel, manžel nebo i některý z prarodičů. Lze říci, že typickým klientem této nové služby je většinou žena, která se připravuje na roli pečujícího nebo se v ní potřebuje zorientovat tak, aby mohla dlouhodobě pečovat o osobu blízkou. Je neznalá v oblasti sociálních a zdravotních služeb, nemá informace ohledně možnosti využití kompenzačních a ošetřovatelských pomůcek. Systém sociálních a zdravotních služeb jí přijde jako nepřehledný a složitý, neorientuje se ani v možnosti finanční podpory.

Asi se setkáváte s tím, že často už to pak někteří neformální pečující sami nezvládají…

Ano, je to tak. Někteří se po čase nebo pod tíhou své nové role a přetížení sesypou. Nebo přijdou o svůj společenský život, protože se nemohou stýkat s přáteli, nebo přijdou i o zaměstnání. Sami třeba mají fyzické a psychické problémy. Byť na počátku měli velkou vůli se blízkému handicapem věnovat. A právě naše služba je tady proto, abychom pečujícím ulevili. Tím, že se zaměříme přímo na ně.

Snaží se vést lepší život. Dva odsouzení byli pokřtěni ve strážské věznici

Jak dlouho laikovi trvá, než se naučí o nemohoucího člověka pečovat?Záleží na mnoha okolnostech. Někomu stačí dny, jinému týdny. A nejde to u každého, třeba syn nechce přebalovat maminku. A nechce to ani ona. A tak pak nastupuje profesionální péče, kterou jim představím a snažím se je do ní zapojit. V řadě případů vůbec někteří nevědí, na co mají nárok, nemají absolutně žádnou informaci, protože takové služby nikdy nepotřebovali. Také jsou lidé, kteří se nechtějí nikde doprošovat.

Podrobné informace o Centru pro pečující (CPP) v Novém Boru najdou lidé na webových stránkách Sociálních služeb města Nový Bor

Jak jste na svou úlohu připravená vy sama?

Jsem profesí sociální pracovník, ale střední školu mám vystudovanou „zdrávku“, takže mám i zkušenosti například s polohováním, s ošetřovatelskou péčí, různé edukace mohu dělat přímo já sama v té domácnosti a už není nutné někoho dalšího zprostředkovávat. Naučím je to, předvedu jim, jak se vše nutné dělá.

Kolik klientů jste zatím měla?

Od zahájení činnosti centrum poskytlo své služby 57 klientům. Podstatné je, že já ty pečující mohu doprovázet po dlouhou dobu a hlavně vidím i jiné potřeby, které třeba sám pečující vůbec nemusí vidět. Takže já problémy identifikuji a pomohu je vyřešit.

Cestu z České Lípy na Bor brzdí semafory. Omezení potrvá tři měsíce

Jak se na centrum mohou zájemci obrátit?Stačí přijít, zavolat, napsat e-mail.

Plánujete vyjíždět i mimo Nový Bor?

Zatím fungujeme jen v rámci obce s rozšířenou působností Nový Bor, už jsem měla i klienty z Kamenického Šenova nebo ze Cvikova.

Co po rozjezdu služby plánujete dál?

Jak jsem již zmínila, od dubna jsme otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek, kterou bychom určitě chtěli v rámci možností dovybavit, a to zejména polohovacími postelemi a neméně důležitý je i „zvedák“. Mnohdy je potřeba tu postel zapůjčit hned. Řada lidí na to nemá peníze. Další velmi důležitou činností centra jsou vzdělávací akce, workshopy, které jsou zaměřeny na osobu pečujícího, na jeho psychické a fyzické zdraví, nebo na tipy a rady, jak samotnou péči zdokonalit či ulehčit. Na konci března proběhl první workshop seriálu „Pečuji o TE/SEbe“, jehož tématem bylo, co nám péče dává a co bere. Další workshop pro pečující plánujeme v květnu.