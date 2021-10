Ve středu 6. října pak otevřou dveře v Novém Boru, kde lidé nahlédnou do Denního stacionáře Meduňka v Žižkově ulici, v čase od 12:00 do 18:00 hodin.

Sociální služby města Mimoň mají den otevřených dveří v Domově pro seniory již v pondělí 4. října od 10 do 16 hodin. „Návštěvníky seznámíme blíže s našimi službami, a to nejen pobytovými, tak terénními,“ zve ředitelka Kateřina Kapičková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.