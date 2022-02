Budova sokolovny by měla v budoucnu sloužit jako spolkový dům, který by rozšířil nabídku volnočasových, společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit. Místní spolky a organizace by tu měly najít stabilní zázemí pro svoji činnost a setkávání. Stávající tělocvična by se po rekonstrukci měla změnit na multifunkční prostor, který by kromě sportu sloužil také jako taneční a koncertní sál. Venkovní sportoviště by mohla doplnit zimní ledová plocha.