FOTO: V Sosnové cvičili motorkáři bezpečnou jízdu. Havárií mají stále moc

Stále jich přibývá a v silničním provozu jsou jedni z nejohroženějších. Zvládat co nejlépe jízdu na motocyklu, a to i v krizových situacích, se od pátku do neděle učily desítky zkušených, ale také zcela čerstvých motorkářů.

Autodrom v Sosnové hostil po tři dny bezplatné kurzy pro motorkáře. Projekt Učme se přežít absolvovalo každý den 70 majitelů motocyklů. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Na zdokonalovací a bezplatné kurzy s příznačným pojmenováním „Učme se přežít“, které hostil autodrom v Sosnové, přijeli z nejrůznějších koutů země. „V programu se prolíná praktické cvičení i teorie. Jezdci jsou ve čtyřech skupinách a trénují ovládání motocyklu, učí se osmičky, brzdné manévry i jak motorku stabilizovat. Nebo si od policistů poslechnou, jaké oni vidí příčiny dopravních nehod motorkářů,“ komentoval náplň produkční Tomáš Lindner. Lidé se na kurzy přihlašují pomocí webu a pořadatelé mají vždy plno. „Je výrazný převis zájemců, jezdí sem třeba i z Brna. Je fajn, že ti, co sem přijedou, se opravdu něco chtějí naučit,“ dodal Lindner. Jak sdělil, letos stejné kurzy v Sosnové proběhnou ještě příští víkend. FOTO: Víte jak na ostrý provoz? V Sosnové bezplatně proškolí absolventy autoškol Přečíst článek › Každý den od rána do odpoledne se 70 motocyklistům se silnými stroji i těm s menšími skútry věnovali profesionální instruktoři. Instruktor Michal své žáky hned na počátku vyzval k plnému soustředění. „Zaměříme se na rovnováhu, jemnou motoriku a hlavně na zadní brzdu, kterou řada z vás nepoužívá, což je chyba. Má několik poloh, celý den ji budeme používat. Ukážeme vám, jak na to,“ slíbil. Přijeli i začátečníci „Jsem rád, že jsme si oživili některé komplikované techniky. Zajímala mě jízda v koloně, což není úplně jednoduché,“ komentoval motorkář Zbyněk Voříšek z Hradce Králové. Podívat se na autodrom přijel i Martin Zíka z Mostu, který má dvacetiletou praxi. „Padám dodnes, vždy se nějaká chyba najde. Když vám někdo řekne, že umí na motorce všechno, tak lže. Není dobré se předvádět,“ řekl. V Sosnové nechyběli ani začátečníci. „Jezdím měsíc, teď mám čerstvý řidičák. Proto jsem tady, abych se s motorkou co nejvíc naučila,“ vysvětlila účastnice kurzu Tereza z Liberce. Kromě ní se v jednotlivých skupinách na polygonu sešla i spousta dalších žen. Což potvrdil i jeden z přednášejících, šéf českolipských dopravních policistů Martin Markl. „Ženy přistupují k jízdám dost zodpovědně, i když je limituje třeba váha motocyklu. Musí si vybrat správný model i ke své postavě, to je důležité,“ zmínil. Kurzy pořádají už deset let Kurzy nejsou novinkou, už deset let je pro méně i více zkušené jezdce pořádá Autoklub České republiky společně s Týmem silniční bezpečnosti, Policií ČR a dalšími partnery s cílem procvičit jízdu na motorce. Za pět let se s účastí motocyklu stalo 16 889 dopravních nehod. Zahynulo při nich 400 osob, 2 338 lidí bylo těžce zraněno a 12 189 motorkářů si z těchto kolizí odneslo lehká zranění. Jak v Sosnové zdůraznil šéf dopravní policie Jiří Zlý, statistiky sice ukazují, že na českých silnicích za poslední roky umírá méně motorkářů, ale čísla jsou stále nelichotivá. Vloni přišlo o život 70 motocyklistů, což představuje 14 % usmrcených osob při všech haváriích. O rok dříve jich následkem nehody zahynulo 86. „Nejvíce, 97 mrtvých bylo v roce 2018, kdy motocyklisté figurovali při 3 731 dopravních nehodách,“ vyčíslil Zlý. Václav Pech si v Sosnové poprvé otestoval Ford Focus Přečíst článek › Podle expertů nejčastěji bourají kvůli nepřiměřené rychlosti. „Nejčastější příčinou nehod je také nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky a přeceňování svých schopností, nezvládnutí jízdy,“ přiblížil Zlý. Ne vždy je však vina na jejich straně. Pro řidiče vozidel jsou snadno přehlédnutelní. Následná zranění pak obecně bývají velmi těžká. „Rozsah poranění bývá velký, navíc jich pacient má v kombinaci několik. Nejčastěji jsou to úrazy hlavy, hrudníku, břicha, pánve, vnitrohrudních orgánů, zlomeniny dlouhých kostí atd. To, že pacient přežije, navíc často znamená vedle dlouhé doby léčení i to, že následky nehody si s sebou nese po celý život,“ konstatoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

