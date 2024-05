„Tohle je naše sjetina,“ ukázala papír a vysvětlila: „Kontrola užitkovosti, což znamená, že každý měsíc přijede plemenář České republiky a průtočnými testy zjistí, kolik dá koza na jeden nádoj. Do rozborové laboratoře pak odveze vzorek mléka.“

„Přivezeme si vyřazené počítačové židle a na nich dojíme, protože ráno to trvá přibližně dvě hodiny,“ popsala farmářka postup. Večer je to pak o něco kratší, mají totiž méně mléka. Přes noc se ho utvoří více, vzhledem k tomu, že zvířata mohou 14 hodin odpočívat. Přes den je interval mezi dojeními pouze 8 hodin.

Následně mléko prodávají, nebo z něj vyrábějí 13 různých sýrů, které jsou evidované v sekci bio výrobků přímo na ministerstvu zemědělství. Sýry vyrábějí v pastéru, který řídí počítačová jednotka. Vše musí být precizně čisté. „Nerozumím lidem, kteří mají 60 koz a sýr dělají v hrnci na plotně. To bych nezvládla a ani bych nemohla, protože k nám neustále chodí kontroly a nemohly bychom prokázat, že mléko je dostatečně pasterováno,“ podotkla žena.

Podle Miroslava Krejzy už do jisté míry není pravda, že kozí mléko smrdí. „Vyšlechtila se zvířata, která produkují mléko chuťově i čichově, podobné tomu kravskému,“ vysvětlil Krejza. Přibližně před čtyřmi lety dostali manželé nabídku na odkup dalšího kozího stáda, ale když ochutnali jeho mléko, museli ji odmítnout. „Byla tam ta pachuť. Stačí pár koz s nedobrým mlékem a chuťově vám zničí veškerý nádoj,“ zavzpomínal.

Soutěž Karla Hubáčka: Cena veřejnosti putuje do českolipského Jiráskova divadla

Kůzlata i dospělé kozy jsou rozdělená podle pohlaví. „Pohlavní dospělost u samců je ve čtvrtém měsíci, zatímco u samic je až v devíti měsících. To znamená, že kozlík je fyzicky i hormonálně vyspělejší, mohutnější a zdatnější,“ vysvětlil pomocník, který na farmě pracuje.

.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekPodotkl, že ze samců se mohou stát tyrani. „Není to tak, že když to jsou býložravci, že se milují. Někomu chybí ucho, jinému zvířeti zase ocas,“ popsal rivalitu mezi kozly. Ani to, že zvířata nemají rohy, nepomůže. „Lidé si někdy myslí, že bezrohé kozy jsou nejlepší. Jenže ty se zase mohou opravdu hodně pokousat,“ objasnila Krejzová.

Plemenných kozlů mají na farmě jen pět. „Ty si kupujeme na doporučení plemenáře,“ upřesnila a její manžel Miloslav dodal, že samce u nich narozené zase prodávají oni.

Kozy, jež Krejzovi chovají, jsou druhým národním plemenem. „První národní plemeno je česká bílá krátkosrstá koza a toto je druhé národní plemeno. Je to z toho důvodu, že u bílé kozy se vede plemenná kniha od roku 1921 a u hnědé kozy až od roku 1952. Hnědé kozy se vyprofilovaly z německé hartské kozy,“ odhalila původ svých zvířat Krejzová.

Mávátka na prvního máje dělali v Zákupech. Dnes je firma unikátní obřími maskami

Jejich počet je pouze 600 v celé republice. „Je to práce těžká na ruce. Lidé ji nechtějí dělat,“ myslí si milovnice němých tváří. Každý rok se snižuje počet koz v Česku o dva tisíce. „Jedna farma vznikne a dvě zaniknou,“ pokrčila rameny.

Farma Krejzových je nejen bio, ale také funguje udržitelně. „Já bych nemohla ta kůzlata zabít a odvést například do ZOO v Liberci, jako krmení pro tygry. Stará zvířata necháme dožít,“ řekla rezolutně.

Jednou za čas dostane nabídku od retailového řetězce, ale vždy ji s díky odmítne. Chce si zachovat určitý stupeň nezávislosti a své zákazníky má. Manželé však připouštějí, že prvním přibližně 5 letech existence farmy byli v červených číslech a statek dotovali příjmy z firmy zabývající se ekologickou likvidací odpadů. Tu měli od roku 1993 a vloni jí předali jejich nejmladší dceři.

Plánovaná fotovoltaická elektrárna v Ralsku zatím nemá příslib připojení do sítě

Nyní jsou oba už v důchodu a trochu je trápí, že nikdo z jejich třech potomků o farmu nestojí. Chybí tak nástupce. Elánu a chuti do života však mají na rozdávání. „Provozujeme i penzion a ten chceme nyní předělat na čistě svatební hotel,“ upřesnil Krejza. K dispozici kromě útulného ubytování mají i Josefskou vyhlídku vyzdobenou obrazy rodinného přítele, akademického malíře Miloše Engelberga.

Pracovat nechtějí přestat. „Člověk si musí užívat života naplno a je dobře, když je činorodý a něco dělá. Já bych asi nedokázal nic nedělat a poflakovat se. Týden je fajn, ale déle bych to asi nevydržel,“ zauvažoval 67letý muž.

Farma tak ještě nějaký ten pátek v Zahrádkách zůstane.