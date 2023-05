Nejnižší trest dostal nejmladší z gangu Alexandru Nicolaescu, a to dva roky vězení a vyhoštění na pět let z České republiky. Trest přijal a jediný se proti němu neodvolal. Jeho komplic, Radu D., vyslechl trest dva a půl roku vězení. Stejně jako uprchlý Marius G. Oba jsou také vyhoštěni na pět let z Česka, propadly jim i zajištěné věci, peníze i padělané doklady. „Podávám odvolání do viny i trestu,“ uvedl po vynesení rozsudku advokát uprchlého Petr Novák. I přes nepřítomnost u českolipského soudu se obžalovaný Marius G. k věci z části vyjadřoval a senát neměl pochybnosti o jeho vině. „Je dostatečně usvědčován spoluobžalovanými i zajištěnými důkazy,“ řekl předseda senátu.

Fakta z případu jsou smutným důkazem, že se najde početný zástup lidí, kteří jsou až neuvěřitelně důvěřiví a nepoučí se z mnoha a mnoha obdobných, veřejně známých kauz s podvody. „Poškození přistupovali k jejich nabídkám s velkou naivitou. Nejčastěji v nich šlo o automobily, elektroniku, mobilní telefony, zemědělské stroje, strojní zařízení, ale i pronájmy vil či bytů ve Španělsku. Dále byl předmětem třeba kotel na tuhá paliva a přepravní box na koně,“ shrnul předseda senátu.

Lidé by si měli u takového obchodování vždy vše prověřovat, neskočit na první lákavý inzerát, který zaujme atraktivní cenou než ostatní nabídky na trhu. „A dobře si rozmyslet, než někam do neznáma odešlou své peníze,“ komentovala už na počátku procesu státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. Jak upřesnila, skupina působila na území České republiky, zejména v Praze, ale také v dalších státech Evropské unie. Okradení byli z 11 zemí světa.

Trestná činnost organizované zločinecké skupiny spočívala v tom, že zadávala podvodné inzeráty na všechno možné zboží spíš za nižší ceny, než byly na trhu, aby tak své oběti rychle nalákala. „Ceny vypadaly lákavě a komunikace probíhala klasicky: My vám pošleme to či ono, zařídíme to či ono, ale pošlete zálohu,“ zmínila státní zástupkyně s tím, že někteří poškození poslali zálohu i v řádech tisíců eur a část dokonce zaplatila i celou kupní cenu předem.

Lidem, kteří tak učinili, se ozývali obvykle z pokaždé jiných e-mailových adres, z jiných falešných webových stránek. Leckdy zkoušeli získat od napáleného zákazníka ještě něco navíc, například u aut po nich následně chtěli zaplatit ještě neexistující přepravní náklady. K domluvě v elektronické poště využívali google překladač nebo jen angličtinu.