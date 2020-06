Okresní soud teď rozsudkem potvrdil, že ženě obrátil život naruby, až se psychicky zhroutila. Za přečiny nebezpečného pronásledování a maření výkonu úředního rozhodnutí si má odsedět 22 měsíců a své oběti zaplatit 100 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.

Dotyčný po řadu měsíců ženu vytrvale atakoval svými telefonáty, textovými zprávami, maily, ale i třeba čekáním u jejího bydliště. Obžalovaný se 14 záznamy v rejstříku trestů vysvětloval, že smyslem jeho počínání nebylo někdejší partnerce ublížit, ale touha získat ji zpět.

Více než tisíc telefonátů

„Vina je zcela věrohodně prokázána,“ prohlásil státní zástupce Tomáš Mery. Přitěžující okolností pro obžalovaného byla recidiva i fakt, že se zaměřil na jednu oběť. Dřívějších šancí v podobě alternativních trestů nevyužil. „Musela změnit způsob života. Ničil jí plnohodnotný život,“ prohlásil Mery.

„Soud považuje výpověď poškozené za věrohodnou, logickou, potvrzují ji i další výpovědi a důkazy,“ konstatovala soudkyně Markéta Navrátilová na adresu muže, který po několikaleté známosti evidentně neunesl rozchod s o rok starší ženou. Podle soudu, kterému vadilo, že byl za stejné jednání vůči poškozené už odsouzen, je skutková podstata naplněna, i když pachatel nepoužije hrubého násilí.

„Už nepřipadal v úvahu podmíněný trest. Poškozená mu mnohokrát sdělila, že si nepřeje, aby ji kontaktoval, ale on v tom pokračoval až do ledna 2020, až do chvíle vzetí do vazby,“ řekla Navrátilová.

Vyšetřovatelům se podařilo zadokumentovat 1 225 případů telefonátů, SMS zpráv a mailů. K těmto svým pokusům o komunikaci se obžalovaný soudu při výslechu formou videokonference doznal. A během líčení se za to několikrát omluvil. „Nepronásledoval jsem ji, ale chtěl bych se jí moc omluvit za ty SMS. I když třeba vypadaly výhružně, tak jsem to tak nemyslel,“ řekl.

Soudní znalec ve svém posudku obžalovaného mimo jiné popsal jako nestálého, s egocentrickými postoji. Konstatoval, že netrpí žádnou poruchou a mohl rozpoznat své jednání. „Maminka vše snášela velmi špatně, ovlivnilo to hodně její život, psychicky se i zhroutila,“ potvrdila před soudem dcera pronásledované.

Stále se ho bojí

Sama poškozená na závěr procesu soudu řekla, že budoucnost vidí s velkou obavou. „Mám hrůzu. Bojím se také o své rodiče a dceru, že jim ublíží, nevím, co se mu v hlavě urodí,“ tvrdila žena. Její právní zmocněnkyně Marie Vítková uvedla, že kvůli jednání obžalovaného byl znehodnocen život její klientky a podle ní si ponese trvalé následky.

Obhájce Milan Čmelík argumentoval tím, že ne každá komunikace mezi lidmi je nebezpečná. Podle něj se ze strany jeho klienta jednalo o nešťastnou lásku, která trvala déle, než měla. „Než mu docvaklo, že ho nechce,“ prohlásil doslova. A mínil, že před soudem byl vykreslován jako nějaká kreatura, i když v reálu není špatným člověkem, obětavě například pomáhá postižené dívce a její matce, s kterou už má nový, vážný vztah.

„Nebyl si schopen dlouho uvědomit, že ten vztah je už vyčerpaný. Ano, jistě ji to obtěžovalo, ale neměl by za to jít do vězení,“ apeloval advokát a navrhl ho zprostit obžaloby. „Je už pět měsíců ve vazbě za to, že posílal někomu SMS a maily. To je už dost přísný trest,“ zdůraznil.

Poslední slovo obžalovaný využil k omluvě bývalé přítelkyni. Proti rozsudku se na místě odvolal. Státní zástupce si vzal lhůtu na zvážení svého odvolání. Mery zároveň doporučil přiznat ženě náhradu nemajetkové újmy, v plné požadované výši, a to 500 tisíc korun. Soud v rozsudku ovšem určil nárok jen na sto tisíc korun a se zbytkem poškozenou odkázal na civilní řízení.