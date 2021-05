U Okresního soudu v České Lípě pokračoval proces s bývalým učitelem Jiřím Štáglem, který je obžalovaný z okradení bývalé manželky v jejich společném domě ve Stružnici – Jezvé na Českolipsku. Podle obžaloby jí i synkovi v době, kdy odjela za rodiči, vystěhoval úplně všechno z uzamčeného pokoje, který se synem obývala.

V úterý 11. května byli jako svědci předvoláni do soudní síně také tři lidé, které obžalovaný nastěhoval do domu bez vědomí manželky, s níž se rozváděl. Ti měli poškozené a jejímu synovi bránit v návratu domů. Všichni tři před soudem odmítli vypovídat. „Nejsem příbuzný obžalovaného, nicméně ho považuji za osobu, která je mi blízká a jejíž újmu bych případně považoval jako újmu vlastní blízkou,“ sdělil svědek Aleš M. I když odmítl vypovídat, dožadoval se pronesení svého prohlášení. „Jsem právník laik. Po dobu mého pobytu v Jezvé nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání pana Štágla,“ doplnil.

Karel K., který se také na nějaký čas nastěhoval do domu poškozené a obžalovaného, odříkal po poučení stejnou formulku s tím, že by způsobil stíhání osobám blízkým.

„Myslím, že mám právo výpověď odmítnout,“ sdělil soudu a požádal o náhradu cestovních náhrad k soudnímu líčení. Ve zcela stejném duchu vystoupila i jeho matka Jana K. „To jsou jediní přímí svědci události. Řekli, jak to řekli, nechtěli vypovídat a měli své důvody, mně nepřísluší jejich vystoupení nějak komentovat,“ řekl Štáglův obhájce Pavel Kašpar Kras.

Ze svědků neodmítl vypovídat uniformovaný policista, který opakovaně do Jezvé k hádkám o majetek nebo hlášenému napadání jezdil. Jak upřesnil, jednalo se zhruba o 120 výjezdů ke Štáglům, z toho on sám tam byl nejméně třicetkrát. „Ze začátku často podávali oznámení na sebe navzájem, každý z nich zkoušel na někoho něco vytáhnout. Ke konci mi přišlo, že už to hrotí obžalovaný,“ sdělil soudu policista.

Obsáhle k inkriminované době mluvil svědek Ladislav P., který vypomáhal poškozené. Právě on se s ní a jejím synem nemohl do domu, kde byli v tu dobu cizí lidé, dostat. „Zámky nefungovaly, futra od pokoje, kde poškozená se synem žila, byla vyražená i s obložkami, následně zalepená pěnou. Chlapec vyběhl do patra a křičel: O všechno jsme přišli, je tady jen v mojí posteli nějaká paní,“ vzpomínal Ladislav P. Podle něj byl pokoj ženy a jejího syna zcela prázdný, chybělo veškeré oblečení i osobní věci, peníze, fotografie, lednice a další.

Soused Zdeněk S. přišel na řadu jako poslední. Potvrdil, že poškozená exmanželka ho požádala při odjezdu na návštěvu rodičů o dohled nad jejím bydlištěm. Brzy po jejím odjezdu přijel obžalovaný, další den pak cizí muži. „Štágl na mě pokřikoval, viděl jsem, že odnášel od domu kus nábytku, pak se také objevila starší dáma a vynášela psí krmivo a dávala ho do auta. Co se tam dělo, jsem ale nesledoval stále, jen nahodile. Nikomu nestraním,“ dodal soused.

Štáglovi hrozí za krádež jeden až pět let vězení. „Pokud bude pan obžalovaný v této věci odsouzen, bude ukládán trest souhrnný k těm předchozím odsouzením a bude s největší pravděpodobností zvýšen trest již uložený,“ vysvětlila státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová.

V únoru zdejší soud v jiném případu uznal Štágla vinným z napadení své manželky a také za to, že jí a jejich nezletilému synovi neoprávněně bránil ve vstupu do domu, kde bydleli. a odsoudil ho k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, kdy výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu 24 měsíců. Proti tomu se obžalovaný odvolal, případ bude řešit krajský soud.