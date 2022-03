Výtvarná soutěž pro žáky mateřských a základních škol na téma Křišťálové údolí u příležitosti konání 21. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour, kterou vyhlásil v únoru Liberecký kraj, zná své vítěze.

Křišťálové údolí | Foto: archiv

Celkem se soutěže zúčastnilo 11 mateřských, základních a uměleckých škol a sešlo se 122 jedinečných a velmi povedených výkresů a výtvarných děl. V kategorii do 6 let získali první místo předškoláci z českolipské MŠ Severní, zatímco kategorii do 15 let dvě školačky Tereza Loclová a Nancy Makulová ze základní školy v Kamenickém Šenově.