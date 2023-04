Už za týden, ve středu 5. dubna, odstartuje další ročník soutěže o Regionální českolipský výrobek roku. Tradičně ji vyhlašuje Česká Lípa společně se sousedním městem Nový Bor.

V loňském roce vyhrála soutěž série ručně tkaných plédových ponč s názvem Čtyři roční období od Zuzany Froňkové z Polevska. | Foto: Vít Černý

Protože se jedná o první půlkulaté výročí, připravili organizátoři hned několik novinek. Soutěž pořádáme již pátým rokem, a každým rokem se snažíme neustále vymýšlet nové aktivity, kterými bychom výrobce podpořili. V letošním roce jsou tak novinkou workshopy, které budou pro širokou veřejnost vést přímo výrobci, kteří se soutěže účastnili, vyhráli anebo se zúčastní,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Workshopy budou probíhat od června do září, připraveno jich je celkem pět. Vést je budou výrobci, kteří se již soutěže zúčastnili, vyhráli anebo se zúčastní. Veřejnost tak bude mít možnost ještě blíže poznat jejich práci, a jak vznikají jejich výrobky. Stejně jako v loňském roce budou moci o vítězi jedné z kategorií rozhodnout i přímo občané, do soutěže je totiž znovu zařazena kategorie Hlas veřejnosti. Hlasovat pro výrobky bude možné od srpna do poloviny září na výstavě v českolipském Centru textilního tisku, připraven bude znovu také jarmark při Pivních slavnostech.

„S díky jsme opět přijali výzvu České Lípy o společné vyhlášení pátého ročníku soutěže o regionální výrobek roku. Soutěž je skvělou příležitostí upozornit na všechny šikovné lidi, které v regionu máme. A jelikož jim chceme dát ještě větší prostor, zařadíme nabídku přihlášených výrobců do adventního trhu, který v Novém Boru proběhne na začátku letošního prosince,“ doplnil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Přihlášku je možné podat od 5. dubna elektronicky vyplněním formuláře na webu města (zde: http://bit.ly/clvyrobek), nebo písemně na adresu českolipského a novoborského informačního centra. Soutěžit se opět bude ve třech kategoriích, a to potraviny, řemesla a umělecké výrobky a oděvní a textilní tvorba.

Do soutěže se mohou přihlásit výrobci, kteří své výrobky vyrábějí na území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. Přihlásit mohou více výrobků, pro každý ale musí vyplnit zvlášť přihlášku. Přihlásit se mohou také výrobci, kteří už soutěžili v předchozích ročnících soutěže, a to bez ohledu na to, zda vyhráli či nikoliv.

V každé ze tří kategorií vybere odborná porota výrobky, které se umístí na prvních třech místech. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesou finanční odměnu 5 tisíc korun. Ze tří vítězů soutěžních kategorií pak vzejde absolutní vítěz, který si navrch odnese dalších 15 tisíc korun. Zcela na občanech bude rozhodnout, kdo vyhraje cenu Hlas veřejnosti. Vítěz této ceny rovněž obdrží finanční odměnu 5 tisíc korun.

Prozatím byly absolutními vítězkami předchozích ročníků soutěže výhradně ženy. V loňském roce vyhrála série ručně tkaných plédových ponč s názvem Čtyři roční období od Zuzany Froňkové z Polevska, podnikající pod značkou Tradiční venkov. V roce 2021 zvítězila textilní dekorativní panenka Nanynka od Věry Najbrtové z Nového Boru, v roce 2020 zvítězila Ivana Hollanová z Mimoně a její bezlepkové mrkvánky a historicky první vítězkou soutěže v roce 2019 se stala Michaela Bílková z České Lípy a její jahodový extra jam s bezovým květem, který prodává pod značkou Moje marmeláda.