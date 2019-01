Připravili jsem pro vás soutěž o pobyt pro dvě osoby na dvě noci se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou.

Připravili jsem pro vás soutěž o pobyt pro dvě osoby na dvě noci se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. | Foto: FB

Čekají Vás neopakovatelné zážitky z moderní gastronomie i tradiční krkonošské kuchyně, vlídná péče a příjemná atmosféra na úpatí naší nejvyšší hory. Po dni stráveném na místních sjezdovkách vám jistě přijde vhod neomezený vstup do bazénu, vířivky, sauny a posilovny. Opravdovým zážitkem jsou masáže, zábaly, koupele a fyzioterapie.

O jarních prázdninách vaše děti zabaví animační programy 6 dní v týdnu, vždy od 14 do 19 hodin. Dětskou sjezdovku naleznete hned před hotelem a lyžařskou školičku, půjčovnu i ski servis pak přímo v hotelu. Pokud si pobyt nevyčerpáte v zimě, můžete tak učinit i na jaře, v létě či na podzim, voucher je platný do 19. 12. 2015.

Jak hrát?

Stačí abyste tento týden sledovali tištěný Českolipský deník a vystřihali postupně čtyři dílky kupónu, z nich pak slepili celý kupon, odpověděli na dvě jednoduché otázky a kupón s odpověďmi zaslali nebo přinesli osobně do redakce Českolipského deníku (Mariánská 216, 470 01 Česká Lípa), a to do čtvrtka 11. prosince do 15 hodin. Ze správných odpovědí budeme losovat výherce pobytu. Nezapomeňte uvést své jméno a telefonní kontakt.

První kupon najdete již v zítřejším vydání Českolipského deníku.

Odpovědi na otázky třeba neleznete na webových stránkách hotelu www.hotelhorizont.cz