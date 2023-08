Závodníci z řady zemí vyběhli ve středu odpoledne v České Lípě na první závod začínajícího Světového poháru v orientačním běhu. Během zastávky běžeckého seriálu, který hostí Česká Lípa po dva dny, zde lze vidět 30 různých národních dresů, které na sobě hrdě nese 160 mužů a 144 žen. Cíl a zázemí závodníci měli v příjemném prostředí Městského parku, ale ještě na startu nevěděli, kudy se budou ulicemi České Lípy proplétat. Utajené trasy pro šampionát připravoval českolipský knihkupec a celoživotní orientační běžec Petr Karvánek.

Nejlepší orientační běžci světa poprvé vyběhli do ulic České Lípy | Video: Deník / Petr Pokorný

Jak bylo vidět na velkoplošné obrazovce poblíž cíle, běžci se v prvním sprintovém závodě dostali do areálu klášterní zahrady u muzea, nebo na nádvoří vodního hradu Lipý. Kvůli vrcholné světové sportovní události bylo nutné uzavřít některé ulice v centru města včetně náměstí před radnicí. Dění sleduje řada televizních kamer, hostů ze zahraničí i fanoušků orientačního běhání.

„Dopravní omezení nepotrvají dlouho, ve středu od 14 do 18.30 hodin a ve čtvrtek ještě kratší čas. Je to pro bezpečnost závodníků, návštěvníků, i motoristů. Českolipanům děkuji za pochopení a ohleduplnost,“ řekl českolipský místostarosta Jakub Mencl.

V parku bude po oba dny 2. a 3. srpna centrum závodů Světového poháru v orientačním běhu a doprovodných závodů pro veřejnost Czech O-Tour, které pořádá Český svaz orientačních sportů. Město Česká Lípa se na nich podílí finančně i technicky.

Ve čtvrtek 3. srpna v čase od 17 do 19 hodin budou uzavřeny některé ulice v okolí centra České Lípy a zároveň zde bude probíhat veřejný závod v orientačním běhu. Od 4. do 6. srpna se reprezentanti na zbytek Světového poháru přesunou na Dubsko, konkrétně do Nedamova.