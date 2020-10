Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP) aktuálně zajišťuje zdravotní péči o celkem 12 pacientů pozitivních na onemocnění Covid–19. Jak sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Kateřina Amrichová, původně pro nemocné s covidem byla vyčleněna lůžka na oddělení léčebné rehabilitace, a to s kapacitou osmi standardních lůžek a další čtyři lůžka byla pro tento účel nachystána na oddělení ARO. Jejich počty se však změní.

„V současné době probíhají v českolipské nemocnici komplexní opatření tak, aby tato kapacita byla výrazně navýšena. Dochází k přesunu několika oddělení,“ uvedla Amrichová. „Utlumena je i plánovaná operativa,“ dodala. Jak upřesnila, cílem se od čtvrtečního večera stalo vytvoření nové Stanice Covid-19 s kapacitou 32 standardních lůžek. Ta je připravena ve čtvrtém patře budovy nemocnice, kde byla dosud stanice interny.

„Nadále se počítá s pěti lůžky na ARO, v případě nutnosti je možné tuto kapacitu dále navýšit, pro potřeby je připraveno využít prostory chirurgické intenzivní péče,“ řekla mluvčí NsP. Podle ní je výhodou, že díky investici, která v nemocnici proběhla, je na všech pokojích nové Stanice Covid-19 centrální rozvod medicinálního kyslíku. Neodkladnou péči prý českolipští zdravotníci poskytují bez omezení. Naplno fungují všechny „JIPky“.

„V současné době probíhá v nemocnici akutní péče o pacienty, je utlumena činnost neurologie, ale se zachováním život ohrožujících stavů,“ konstatovala Amrichová. Kvůli náročné situaci nepřijímá NsP nové pacienty na své oddělení LDN (lůžek následné péče). „O stávající nemocné je samozřejmě postaráno,“ ujistila mluvčí.

Starat se o hospitalizované pacienty s koronavirem bude na nově zřízené speciální stanici zdravotnický personál z rehabilitačního oddělení a z oddělení ortopedie a traumatologie.

Podle jedné ze zdravotních sester, která si nepřála být jmenována, jde práci zatím zvládnout, i když pár sestřiček je už na „ošetřovačce“, protože zavřeli školy: „Otázkou je, jak dlouho vydržíme,“ podotkla. Vnímá, že lidí s podezřením na covid přibývá. Více je prý i těch, co se chovají velmi nezodpovědně. „Jsou v karanténě doma a objednaní na stěr z domova na nějaký termín, ale klidně si objednají záchranku s tím, že mají teplotu a nechají se odvézt do nemocnice, aby měli udělaný stěr dřív. Nebo přijedou k hospitalizaci na plánovaný výkon a zatají, že byli v kontaktu s někým pozitivním, aby se výkon provedl. To je zlé,“ zmínila zdravotní sestra.

Některé své aktivity omezilo i plicní oddělení. „Nebojte se, stále ordinujeme, samozřejmě akutní případy a zhoršené stavy vyšetřujeme, nemusíte se bát. Tohle je o omezení odložitelných vyšetření, pravidelných kontrol astmatiků, kteří jsou stabilní a nyní nepotřebují naši péči. Spíše chceme eliminovat kontakt lidí bez obtíží a těch s potížemi, aby se zbytečně nenakazili jakoukoliv respirační infekcí,“ uklidnila na Facebooku lékařka plicního oddělení Vanda Anderleová. „Onkologická péče naší ambulance zůstává v plném rozsahu,“ dodala.

Nemocnice se už také obrátila na veřejnost s žádostí o personální výpomoc. „Pokud jste ochotni nabídnout pomoc, zařadíme vás do činností, které odpovídají vaší kvalifikaci a znalostem. Budete náležitě proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. Možnost výpomoci má každý,“ požádala NsP na sociální síti.

Podle mluvčí Amrichové se během čtvrtka přihlásilo osm desítek lidí, nezdravotníků, ochotných pomáhat. „Velice děkujeme za jejich zájem a sounáležitost. V tuto chvílí již hledáme na personální výpomoc pouze zdravotníky, studenty lékařských fakult a studenty zdravotnických škol,“ doplnila Amrichová.