Česká Lípa – Řada rodičů, ale i dětí se v březnu postavila negativně k záměru představitelů českolipské radnice na splynutí Základní umělecké školy a DDM Libertin v jednu příspěvkovou organizaci s jedním rozpočtem a jedním ředitelem.

Základní umělecká škola Česká Lípa. | Foto: Deník

Jak veřejnost, tak i zastupitele čeká další kolo. Podle českolipského místostarosty Tomáše Vlčka (SLK) by mohlo dojít ke sloučení k lednu 2013. Slibuje však, že mu bude předcházet diskuse s veřejností.

„Záměr chceme podrobit co nejširší diskusi, kromě školského a kontrolního výboru chceme do debaty vtáhnout i výbor pro rozvoj města, finanční výbor, ale i komisi pro prevenci kriminality. A samozřejmě budeme diskutovat i s oběma ředitelkami,“ řekl Tomáš Vlček.

Právě absence diskuse nebo nečekaně předložený materiál bez podložených argumentů byly mezi hlavními výtkami, které směrovaly na adresu radnice při březnovém jednání zastupitelů. Na zasedání tehdy dorazily i děti, které emotivně reagovaly na diskusní příspěvky zastupitelů. Po hodině a půl nakonec zastupitelé nepřijali usnesení a starostka Hana Moudrá (ODS) jej stáhla z programu s tím, že se materiál dopracuje.

Základní uměleckou školu a DDM Libertin by měla do budoucna nahradit jedna příspěvková organizace s jedním rozpočtem a jedním ředitelem.

Součástí splynutí má být to, že Libertin opustí současné prostory na Škroupově náměstí a přestěhuje se do tzv. bílého domu, kde sídlí ZUŠ. Hlavním argumentem jsou ekonomické důvody.

Nechtějí investovat do cizího

„Libertin sídlí v domě patřícímu Římskokatolické církvi a město tedy investuje do budovy, která není a nikdy nebude naše. Vedle toho jsme za nemálo peněz opravili objekt umělecké školy, kde jsou volné prostory,“ vysvětlil Vlček.

Ředitelka DDM Libertin Jiřina Mimrová a ředitelka ZUŠ Yvetta Hotová ale upozorňují na úskalí sloučení obou organizací. Mezi ně například patří to, že kapacita budovy umělecké školy je tisíc dětí, ale obě zařízení dohromady navštěvuje o osm stovek dětí více.

Zcela specifický je i režim každého zařízení, obě se řídí jiným řádem. Libertin nabízí volnější aktivity a oproti tomu se v umělecké škole řídí přesnými osnovami danými ministerstvem při vzdělávání dětí a mládeže v uměleckých oborech. Obě zařízení jsou rovněž plně využívána odpoledne.

Stanovisko ke sloučení již zaujal výbor pro výchovu a vzdělávání, jehož členové splynutí doporučili. Ti poukázali na to, že českolipské základní školy nabízejí svým žákům typově stejné kroužky jako DDM Libertin. Vzrušenou diskusi k tématu mají za sebou i členové kontrolního výboru. Jejím výsledkem je, že požadují vypracování mimo jiné ekonomické, dopravní, personální nebo stavebně technická analýzy.

„Vzhledem k tomu předpokládám, že ke splynutí by mohlo dojít k lednu 2013. Ale i když vznikne jen jedna organizace, existovaly by v ní dvě větve, které budou respektovat odlišnost nabídky umělecké školy a Libertinu. Rovněž nebudou rodiče za kroužky, na něž dochází děti do Libertinu, platit víc peněz než v současnosti,“ doplnil Tomáš Vlček.